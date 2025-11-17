L’élan se maintient : hausse des ventes résidentielles au Canada en octobre

OTTAWA, Ontario, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En octobre 2025, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont légèrement augmenté de 0,9 % d’un mois à l’autre, marquant ainsi six mois de hausse au cours des sept derniers mois.

« Après une courte pause en septembre, les ventes résidentielles ont repris en octobre partout au Canada et suivent à nouveau la tendance observée depuis avril, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Alors que les taux d’intérêt frôlent maintenant des niveaux incitatifs, on s’attend à ce que les marchés de l’habitation demeurent actifs à l’approche de 2026, même si cette tendance risque d’être tempérée par l’incertitude économique persistante. »

Faits saillants d’octobre

Les ventes résidentielles nationales ont augmenté de 0,9 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 4,3 % par rapport à octobre 2024.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 1,4 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a légèrement augmenté de 0,2 % d’un mois à l’autre, mais a diminué de 3 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) a légèrement augmenté de 0,2 % d’un mois à l’autre, mais a diminué de 3 % d’une année à l’autre. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a baissé de 1,1 % d’une année à l’autre.



L’offre a baissé de 1,4 % d’un mois à l’autre en octobre. Combiné à une augmentation des ventes, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s’est resserré à 52,2 % comparativement au résultat de 51 % enregistré en septembre. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,9 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin d’octobre 2025, 189 000 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de 7,2 % par rapport à la même période l’année dernière et un résultat très près de la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

« Alors que nous entrons dans la saison hivernale plus calme, nous continuons à observer des signes indiquant que la demande sous-jacente de logements reprend de la vigueur, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. Tous les regards seront tournés vers le marché du printemps prochain pour voir si toute cette demande refoulée finira par se concrétiser de manière significative. Si vous souhaitez intégrer ce marché en 2026, contactez un courtier ou agent immobilier local et commencez à planifier dès aujourd’hui. »

On comptait 4,4 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin d’octobre 2025, ce qui est inchangé par rapport à juillet, août et septembre, et le plus bas niveau enregistré depuis janvier. La moyenne à long terme de cette mesure de l’équilibre du marché est d’environ cinq mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a enregistré une légère hausse de 0,2 % entre septembre et octobre 2025. L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 3 % par rapport à octobre 2024, soit la plus faible baisse d’une année à l’autre depuis mars.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 690 195 $ en octobre 2025, soit une baisse de 1,1 % par rapport à octobre 2024.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le lundi 15 décembre 2025.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

