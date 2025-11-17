Visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2025 m. lapkričio 17 d., priimti sprendimai

Restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „UTENOS TRIKOTAŽAS“ (toliau – Bendrovė) visuotiniame akcininkų susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:
1. Audito komiteto narių išrinkimas naujai kadencijai.
Į Bendrovės Audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai nuo 2025 m. gruodžio 1 d. išrinktos 2 (dvi) nepriklausomos narės: Inga Kuktienė ir Alma Gasiulė. Audito komiteto pirmininke išrinkta Inga Kuktienė.
2. Valdybos narių rinkimas.
Valdybos narei Dovilei Tamoševičienei nusprendus atsistatydinti, į laisvas Bendrovės valdybos narių vietas Bendrovės valdybos nariais išrinkti:
1. Aurimas Likus;
2. Jurgita Mišeniovienė.
Asmenys Bendrovės valdybos nariais išrinkti iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos, valdybos nariams savo veiklą pradedant pasibaigus juos išrinkusiam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų vadovas Tadas Baužys tel. +370 672 44712
AB „Utenos trikotažas” generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė
Priedai