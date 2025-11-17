Muutos Verkkokauppa.comin johtoryhmässä: Tatu Kaleva on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.11.2025 klo 13.00

Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Tatu Kaleva on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen. Hän on ollut osa johtoryhmää vuodesta 2023 ja jättää nykyisen tehtävänsä toukokuun 2026 aikana. Yhtiö käynnistää seuraajakartoituksen välittömästi.

Toimitusjohtaja Panu Porkka: ”Tatulla on ollut keskeinen rooli kaupallisen strategiamme kehittämisessä, ja hänen pitkä kokemuksensa on tuonut merkittävää arvoa yhtiölle. Hänen työnsä on luonut vahvan perustan, joka tukee yhtiön kasvua ja kehitystä myös jatkossa. Toivotan hänelle menestystä tulevissa haasteissa.”

Tatu Kaleva: "Yksitoista vuotta Verkkokauppa.comissa on ollut poikkeuksellinen matka. Olen kiitollinen saamistani mahdollisuuksista ja lahjakkaista ihmisistä, joiden kanssa olen saanut työskennellä. Toivotan yhtiölle ja kollegoilleni menestystä myös jatkossa.”

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

panu.porkka@verkkokauppa.com

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

