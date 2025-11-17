Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2025. aasta oktoobri seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2025. aasta oktoobri lõpu seisuga kasvas 0,6783 euroni osaku kohta (30. september 2025: 0,6773). Fondi kogu puhasväärtus on 97,4 miljonit eurot (30. september 2025: 97,2 eurot). EPRA NRV 2025. aasta oktoobri lõpu seisuga on 0,7238 eurot osaku kohta.

2025. aasta oktoobris Fondi konsolideeritud puhas renditulu oli 1,0 miljonit eurot (30. september 2025: 1,0 miljonit eurot, välja arvatud 0,5 miljoni euro suurune ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlus).

2025. aasta oktoobri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 6,0 miljonit eurot (30. september 2025: 6,0 miljonit eurot). 31. oktoober 2025 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 238,0 miljonit eurot (30. september 2025: 237,7 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS (uue ärinimega Baltic Horizon Capital AS).

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, Facebook, X ja YouTube keskkondades.