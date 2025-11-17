Cannara Biotech Inc. annoncera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 et l'exercice 2025 le 24 novembre 2025 et fournit une mise à jour du conseil d’administration

MONTRÉAL, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0) , producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui qu'il publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 août 2025, le lundi 24 novembre 2025, à 7 h 00 (heure de l'Est).

Le PDG de Cannara Biotech, Zohar Krivorot, et le chef de la direction financière, Nicholas Sosiak, animeront une webdiffusion sur les résultats le lundi 24 novembre 2025 à 11 h 00 (heure de l'Est), qui comprendra des remarques préparées suivies d'une séance de questions-réponses.

Les participants peuvent s'inscrire à la webdiffusion des résultats ici ou en se rendant dans la section « Événements » du site web de la Société https://www.cannara.ca/fr/investisseurs/evenements-de-lentreprise/.

Pour les personnes intéressées qui ne peuvent pas y assister, l'événement sera archivé sur le site Web de la Société.

Les investisseurs sont invités à soumettre leurs questions à l'avance à l'adresse investors@cannara.ca . Bien que les questions en direct soient acceptées pendant la session, la priorité sera donnée à celles soumises par courriel.

Mise à jour concernant le conseil d'administration

Cannara a également le regret d'annoncer le décès de Jack M. Kay, membre de longue date et très respecté du conseil d'administration. M. Kay, qui a rejoint le conseil d'administration en 2019, a apporté à la Société plus de cinq décennies d'expérience en matière de gestion et de vente dans le secteur pharmaceutique.

M. Kay a passé 35 ans chez Apotex Inc., où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de directeur général, directeur de l'exploitation, président et vice-président. Il a également occupé des postes de direction clés dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, notamment ceux de président de Helix Biopharma Corp. et de Cangene Corp., et de directeur de Barr Pharmaceuticals Inc. Outre ses contributions à l'industrie, M. Kay était un leader communautaire dévoué, notamment en tant que président du Humber River Regional Hospital (Toronto) et membre exécutif de plusieurs organisations du secteur de la santé et de l'industrie.

La Société présente ses sincères condoléances à la famille de M. Kay et lui exprime sa profonde gratitude pour ses années de service et ses contributions significatives à Cannara.

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef de la direction financière

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Président et directeur général

zohar@cannara.ca



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À PROPOS DE CANNARA