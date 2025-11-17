Placements AGF annonce les distributions annuelles estimées réinvesties de gains en capital de 2025 pour des FNB

TORONTO, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») a annoncé aujourd’hui les distributions annuelles estimées réinvesties de 2025 pour les FNB de Placements AGF inscrits à la Bourse de Toronto ou à la Cboe Canada, tels qu’ils sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Ces distributions annuelles estimées réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés dans le cadre des FNB de Placements AGF. Elles ne seront pas versées en espèces mais plutôt réinvesties et déclarées à titre de gains imposables.



Les distributions annuelles réinvesties seront versées en tant que distributions théoriques. De telles distributions sont produites quand les parts associées aux distributions réinvesties sont immédiatement consolidées avec les parts qui étaient détenues avant la distribution. Le nombre de parts détenues après la distribution est ainsi identique au nombre de parts détenues auparavant. Le prix de base rajusté du porteur de parts des FNB de Placements AGF concernés peut augmenter.



Veuillez noter que les montants des gains en capital sont uniquement des estimations au 6 novembre 2025. Il est donc possible que les montants définitifs des distributions de gains en capital changent avant la fin de l’année d’imposition des FNB de Placements AGF, au 15 décembre 2025. Les montants définitifs des distributions seront présentés le 30 décembre 2025, ou autour de cette date.



Les montants définitifs imposables pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales, seront présentés au début de 2026. Les porteurs de parts de FNB de Placements AGF, inscrits au 31 décembre 2025, recevront les distributions de 2025, définitives et réinvesties, pour chaque FNB de Placements AGF concerné, le 31 décembre 2025. Les distributions en espèces pour décembre 2025 seront présentées séparément.



Détails concernant les montants estimés des distributions de gains en capital « par part » :

FNB Symbole au

téléscripteur Bourse Distributions annuelles

estimées réinvesties de gains

en capital par part ($) Fonds des marchés émergents hors Chine AGF* AEMX Cboe Canada Inc. 0,42514 $ Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF* AENU Cboe Canada Inc. - Fonds d’actifs réels mondiaux AGF*



AGLR Cboe Canada Inc. - FNB Actions mondiales Croissance durable AGF AGSG Cboe Canada Inc. - FNB Actions mondiales Facteurs ESG – Approche systématique AGF QEF Cboe Canada Inc. - FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF QIF Cboe Canada Inc. 0,10703 $ Fonds d’obligations à rendement global AGF* ATRB Cboe Canada Inc. - FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGF QBTL Bourse de Toronto - Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF* ASMD Cboe Canada Inc. -



*Le Fonds des marchés émergents hors Chine AGF, le Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF, le Fonds d'actifs réels mondiaux AGF, le Fonds d'obligations à rendement global AGF et le Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF sont des fonds communs de placement offrant une option de série FNB.



Pour de plus amples renseignements sur les FNB AGF, visitez le site AGF.com.



Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Les FNB AGF sont offerts par Placements AGF Inc. Les FNB sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada; ils peuvent être achetés et vendus uniquement par l’intermédiaire de courtiers autorisés.

Renseignements sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant les distributions annuelles réinvesties de gains en capital pour les FNB de Placements AGF. Ces énoncés prospectifs comportent des facteurs de risque et d'incertitude en conséquence desquels les distributions réelles réinvesties de gains en capital pourraient différer considérablement des distributions estimées et indiquées dans le présent communiqué, entre la date d'aujourd'hui et le 15 décembre 2025 (la fin de l’exercice financier des FNB de Placements AGF). Ces facteurs comprennent notamment : les montants réels des distributions reçues par les FNB de Placements AGF; les montants réels des gains en capital obtenus de la vente de titres; l’activité boursière à l’intérieur des FNB de Placements AGF, y compris l’achat et la vente de titres; de même que l’activité relative à la souscription et au rachat de titres, selon le cas.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 59 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.



Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.



Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

