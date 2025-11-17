Bombardier et ELIE SAAB annoncent une collaboration exclusive pour créer un design d’intérieur d’exception du Global 8000

Cette collaboration exclusive donnera vie à un design d’intérieur créatif pour l’avion Bombardier Global 8000 en tirant parti du savoir-faire des deux entreprises

Le design d’intérieur sur mesure sera dévoilé en 2026 et pourra être acheté par les clients de l’avion Global 8000

L’avion Global 8000(1) est un avion d’affaires sans compromis, offrant la vitesse la plus rapide et les meilleures performances pour opérer depuis des pistes courtes, quelles que soient les conditions météorologiques. Il offre aussi l’altitude en cabine la plus basse de l’industrie, ainsi que la plus longue distance franchissable de sa catégorie

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et ELIE SAAB sont fières d’annoncer une collaboration exclusive afin de créer un design de cabine passagers exceptionnellement élégant pour l’avion Global 8000(1). Cette collaboration créative réunit deux maîtres de leur art, avec l’expertise aéronautique reconnue de Bombardier et le talent artistique de renommée mondiale d’ELIE SAAB dans les domaines de la haute couture et du design. Pensé pour offrir une expérience exceptionnelle aux passagers, le design de l’avion signé ELIE SAAB alliera esthétique raffinée, savoir-faire exceptionnel et fonctionnalités innovantes, créant ainsi un environnement où confort et élégance se marient à la perfection.

Cette collaboration marque le tout premier partenariat de design de Bombardier avec une maison de haute couture telle qu’ELIE SAAB, soulignant son engagement à offrir à ses clients le summum en matière de personnalisation et de sophistication. Les clients de l’avion Global 8000 auront l’occasion unique de choisir le design exclusif d’ELIE SAAB, symbole d’élégance et de raffinement. Le design sera présenté lors d’un dévoilement officiel qui se tiendra en 2026.

« Les clients de l’avion Bombardier Global 8000 bénéficient déjà du meilleur de l’aviation d’affaires avec un confort exceptionnel, la vitesse maximale la plus élevée et l’altitude en cabine la plus basse de l’industrie, ainsi que les meilleures performances pour opérer depuis des pistes courtes, quelles que soient les conditions météorologiques. Cette collaboration avec ELIE SAAB accentue encore davantage les caractéristiques uniques de cet avion et illustre l’engagement de Bombardier à offrir une expérience client inégalée, » a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « En tant qu’entreprises familiales emblématiques et marques de calibre mondial, nous partageons un engagement profond envers l’héritage et l’excellence, porté par nos équipes talentueuses et alimenté par un esprit d’innovation. En combinant notre expertise technique et notre savoir-faire avec la vision de design emblématique d’ELIE SAAB, nous offrons à nos clients quelque chose de vraiment unique : un avion qui reflète l’apogée de l’élégance et un souci spectaculaire du détail. »

« Le partenariat avec Bombardier ouvre un nouveau chapitre stratégique dans le développement lifestyle de la Maison. Ensemble, unis par nos valeurs familiales communes et notre exigence d'exception, nous redéfinissons les codes du luxe dans l’aviation. En associant notre savoir-faire à l'ingénierie de Bombardier, nous créons une expérience unique pour une clientèle internationale en quête de raffinement et de confort inégalés. Cette vision se concrétise dans le design de la cabine du Global 8000, où l’esthétique signature d’ELIE SAAB rencontre la performance de pointe de Bombardier, établissant un nouveau modèle d’excellence dans l’aviation de luxe, » a déclaré Elie Saab Junior, vice-président et PDG du groupe ELIE SAAB.

Le Bombardier Global 8000 est l’avion phare sans compromis de l’industrie, établissant une nouvelle norme en matière de performances, de confort et d’innovation. Avec une vitesse maximale de Mach 0,95, une distance franchissable impressionnante de 8 000 milles marins et l’altitude en cabine la plus basse de l’industrie, l’avion Global 8000 redéfinit les voyages longue distance. Sa technologie de pointe, son vol en douceur et sa cabine méticuleusement configurée en font le choix ultime pour ceux qui exigent l’excellence sans compromis. Grâce à ses performances sur piste exceptionnelles, l’avion Global 8000 peut également accéder à davantage d’aéroports caractérisés par des pistes plus courtes, offrant ainsi une flexibilité inégalée aux voyageurs.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

À propos d’ELIE SAAB

Fondée au Liban en 1982, ELIE SAAB est l'une des plus grandes marques mondiales de haute couture. Comptant parmi les premiers membres internationaux de la prestigieuse Chambre Syndicale française de la haute couture, la Maison s'est imposée à l'échelle mondiale avec des boutiques phares dans les principales capitales de la mode, notamment Paris, Londres, Milan, Dubaï, Beyrouth et d'autres villes clés à travers le monde.

Très prisée des célébrités et des membres de la royauté du monde entier, la maison propose des collections Haute Couture, Prêt-à-porter et Mariage, complétées par des accessoires, des lunettes, des vêtements pour enfants, des montres, des parfums et des meubles. La marque s'est également lancée dans la décoration intérieure en s'associant avec les plus grands promoteurs immobiliers du monde entier.

Bombardier, Global et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) L’avion Global 8000 a reçu la certification de type de Transports Canada le 5 novembre 2025; la certification par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est en cours. Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. Son entrée en service est prévue pour 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

