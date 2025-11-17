Communiqué de presse : Sanofi réaffirme son engagement à innover depuis la France pour le monde

Choose France – Édition France 2025

Sanofi réaffirme son engagement à innover depuis la France pour le monde

Paris, 17 novembre 2025. À l'occasion du premier sommet Choose France dédié aux entreprises françaises, Sanofi confirme la place essentielle de la France dans sa stratégie industrielle, scientifique et numérique.

Pendant la période 2025-2026, Sanofi a consolidé ou lancera des projets d’envergure dans de nombreux territoires de France pour moderniser son outil industriel à hauteur de 700 millions d’euros et développer de nouveaux équipements dans l'intelligence artificielle à hauteur de 300 millions d’euros. Ces investissements viennent s'ajouter aux 2,5 milliards d'euros investis chaque année en R&D en France, faisant de Sanofi le premier investisseur privé en R&D du pays, tous secteurs confondus, depuis des années.

Paul Hudson

Directeur général de Sanofi

“ Sanofi est une entreprise française, leader mondial de la santé, qui a fait le choix clair de l’innovation. A travers cette édition spéciale de Choose France, dont je salue l’existence, nous poursuivons nos investissements ciblés au service de l'innovation scientifique, de la compétitivité industrielle et de la santé des populations en France et dans le monde. Chaque année depuis plus de 50 ans, Sanofi fait le choix de la France comme pilier stratégique de son organisation mondiale. La qualité des talents, l’excellence académique française représentent une base solide, et à laquelle Sanofi contribue fortement, pour nous aider à relever les défis d’avenir qui se posent pour les systèmes de santé. ”

Ces nouveaux engagements viennent amplifier un effort industriel sans précédent : plus de 3,5 milliards d'euros annoncés comme investissements depuis la pandémie de Covid-19, en faveur de la souveraineté en matière d’innovation en santé autour de plateformes stratégiques de production de médicaments et vaccins.

Depuis 2022, au total, Sanofi a investi près d’1 milliard d’euros pour doter la France d'une capacité et chaîne de valeur stratégique de bout en bout sur l’ARNm. Sanofi poursuit aujourd’hui ses avancées autour de trois projets majeurs. Le Centre d'excellence ARNm de Marcy-l'Étoile, opérationnel depuis 2025, réunit les meilleurs experts dans un bâtiment nouvelle génération doté des dernières plateformes technologiques. En parallèle, l'usine Modulus de Neuville-sur-Saône intègre des équipements de production modulaires qui permettent la fabrication de vaccins et biomédicaments ARNm messager. Enfin, le site de Val-de-Reuil voit le développement de nouvelles capacités de production de nanoparticules lipidiques.

La France reste au cœur de la stratégie industrielle de Sanofi. Au Trait, dernier investissement majeur pour son réseau industriel français, 48 millions d'euros sont investis dans un nouveau bâtiment permettant de transformer et moderniser son site en faveur des biotechnologies.

Sanofi s’est également engagée en faveur de relocalisations thérapeutiques majeures. À Lyon Gerland, Sanofi poursuit ainsi l'internalisation et localisation de la production de Teplizumab pour le traitement du diabète de type 1. Au sein du site de Tours, la relocalisation en France du Zenon (hypercholestérolémie), jusqu'ici produit en Turquie, est aussi en cours.

Sanofi a également choisi d'implanter le futur siège de ses activités françaises à Paris La Défense, un projet emblématique de 35 000 m² qui accueillera en 2027 2 700 collaborateurs. L’entreprise ambitionne de faire de ce lieu un espace ouvert à destination de ses partenaires publics et privés dans le domaine de la santé, symbole de transformation mondiale pour les décennies à venir depuis la France.

Parallèlement à ces investissements au sein de ses sites industriels et de ses bureaux, Sanofi investit 300 millions d'euros en France sur 2025 et 2026 pour accélérer sa stratégie en matière de digital et d'intelligence artificielle. Avec près de 30% des effectifs mondiaux dédiés au digital basés en France, le pays occupe une place centrale dans cette transformation. Cette dynamique se traduit par la création de trois Accélérateurs Digitaux depuis 2022 implantés à Paris et Lyon.

Sanofi déploie également une démarche de partenariats ambitieuse en France avec plus de 100 collaborations actives auprès de laboratoires publics, hôpitaux, PME et start-ups. La création du premier Centre d’Excellence Translationnel inauguré à Montpellier avec l’institut Immuno4care et dédié aux maladies auto-immunes (10 millions d'euros) en est l’exemple le plus récent. Avec cette nouvelle structure, Sanofi renforce la place de la France au cœur de sa transformation de R&D mondiale et contribue activement à l’attractivité scientifique de l'Hexagone dans le domaine de l'immunologie. En parallèle, Sanofi s'engage à hauteur de 130 millions d'euros entre 2025 et 2028 pour financer des fonds d'innovation et biotech, visant à faire émerger les futurs champions français et européens face à une concurrence mondiale croissante.

Avec plus de 1 500 PME et TPE partenaires avec lesquelles elle collabore en France, Sanofi joue un rôle central dans la vitalité économique de la France et participe activement à son rayonnement. Ces investissements majeurs ancrent durablement l'excellence industrielle, scientifique et numérique de Sanofi en France, consolidant son leadership en matière d'innovation en santé pour servir les patients du monde entier.

