Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä
Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 17.11.2025 klo 16.45
Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Samuli Seppälä
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 130712/4/6
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-13
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(4): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 4 EUR
(5): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 4 EUR
(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(8): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 4 EUR
(9): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 4 EUR
(10): Volyymi: 245 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(11): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(12): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(13): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(14): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(15): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(16): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(17): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(18): Volyymi: 305 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(19): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(20): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(21): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(22): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(23): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(24): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 4 EUR
(25): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 4 EUR
(26): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 4 EUR
(27): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 4 EUR
(28): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4 EUR
(29): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 4 EUR
(30): Volyymi: 309 Yksikköhinta: 4 EUR
(31): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 4 EUR
(32): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 4 EUR
(33): Volyymi: 332 Yksikköhinta: 4 EUR
(34): Volyymi: 255 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(35): Volyymi: 254 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(36): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(37): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(38): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(39): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(40): Volyymi: 574 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(41): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(42): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(43): Volyymi: 478 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(44): Volyymi: 539 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(45): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(46): Volyymi: 413 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(47): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(48): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(49): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(50): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(51): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(52): Volyymi: 274 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(53): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(54): Volyymi: 494 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(55): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(56): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(57): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(58): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(59): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(60): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(61): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(62): Volyymi: 581 Yksikköhinta: 4 EUR
(63): Volyymi: 163 Yksikköhinta: 4 EUR
(64): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 4 EUR
(65): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 4 EUR
(66): Volyymi: 262 Yksikköhinta: 4 EUR
(67): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 4 EUR
(68): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 4 EUR
(69): Volyymi: 167 Yksikköhinta: 4 EUR
(70): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 4 EUR
(71): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 4 EUR
(72): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4 EUR
(73): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 4 EUR
(74): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 4 EUR
(75): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 4 EUR
(76): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 4 EUR
(77): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 4 EUR
(78): Volyymi: 179 Yksikköhinta: 4 EUR
(79): Volyymi: 1389 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (79):
Volyymi: 14639 Keskihinta: 4.00793 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-13
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(2): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(3): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(4): Volyymi: 787 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(5): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(6): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(7): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(8): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(9): Volyymi: 249 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(10): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(11): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.035 EUR
(12): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.035 EUR
(13): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.035 EUR
(14): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(15): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(16): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(17): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(18): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(19): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
(20): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (20):
Volyymi: 5230 Keskihinta: 4.01188 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-13
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 548 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(2): Volyymi: 324 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(3): Volyymi: 284 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(4): Volyymi: 568 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(5): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(6): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(7): Volyymi: 415 Yksikköhinta: 4 EUR
(8): Volyymi: 283 Yksikköhinta: 4 EUR
(9): Volyymi: 547 Yksikköhinta: 4 EUR
(10): Volyymi: 299 Yksikköhinta: 4 EUR
(11): Volyymi: 273 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (11):
Volyymi: 4067 Keskihinta: 4.00616 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-13
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1052 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(2): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(3): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(4): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(5): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(6): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(9): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(10): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(11): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(12): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(13): Volyymi: 302 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(14): Volyymi: 458 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(15): Volyymi: 447 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(16): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(17): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(18): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(19): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(20): Volyymi: 196 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(21): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(22): Volyymi: 258 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(23): Volyymi: 929 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(24): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(25): Volyymi: 438 Yksikköhinta: 4.005 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (25):
Volyymi: 6680 Keskihinta: 4.01581 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-13
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 684 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(2): Volyymi: 551 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(3): Volyymi: 481 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(4): Volyymi: 454 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(5): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(6): Volyymi: 546 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(7): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(8): Volyymi: 501 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(9): Volyymi: 340 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(10): Volyymi: 530 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(11): Volyymi: 340 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(12): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(13): Volyymi: 470 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(14): Volyymi: 456 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(15): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(16): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(17): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(18): Volyymi: 521 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(19): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(20): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(21): Volyymi: 273 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(22): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(23): Volyymi: 455 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(24): Volyymi: 258 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(25): Volyymi: 482 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(26): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(27): Volyymi: 266 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(28): Volyymi: 226 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(29): Volyymi: 1050 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(30): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(31): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4 EUR
(32): Volyymi: 952 Yksikköhinta: 4 EUR
(33): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 4 EUR
(34): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 4 EUR
(35): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 4 EUR
(36): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(37): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 4 EUR
(38): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 4 EUR
(39): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 4 EUR
(40): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (40):
Volyymi: 12492 Keskihinta: 4.01174 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-13
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 4.02 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 6 Keskihinta: 4.02 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-13
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(2): Volyymi: 328 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(3): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(4): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(5): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(6): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(7): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(8): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4.005 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):
Volyymi: 1972 Keskihinta: 4.0158 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-13
Kauppapaikka: AQEA
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(2): Volyymi: 653 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(3): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(4): Volyymi: 282 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 1292 Keskihinta: 4.00466 EUR
Verkkokauppa.com Oyj
Lisätietoja:
Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja
elisa.forsman@verkkokauppa.com
puh. 044 206 6094
