HMS Networks förvärvar affärsenheten ”Industrial Communications” från Molex Industrial Solutions division

HMS Networks fortsätter sin tillväxtresa genom ett strategiskt förvärv inom Industrial Network Technology-divisionen (INT). HMS har idag ingått ett bindande avtal om att förvärva delar av Molex division Industrial Solutions.

Molex är en global ledande aktör inom elektroniktillverkning med fokus på att driva teknisk innovation genom anslutningslösningar för en mängd olika branscher. Koncernen har verksamhet i över 38 länder och mer än 50 000 anställda.

Förvärvet omfattar flertalet strategiska tillgångar, inklusive:

• immateriella rättigheter för hårdvara och mjukvara,

• en produktportfölj innefattande nätverkskort och mjukvarustackar,

• kundrelationer, främst i USA och Japan,

• mjukvaruutvecklingsteam baserade i Waterloo, Kanada och Le Thuit Anger, Frankrike samt

• det franska bolaget Woodhead Software & Electronics S.A.S.U.

- Efter en tids diskussioner har Molex och HMS kommit fram till att Molex verksamhet inom industriell kommunikation passar väl ihop med INT-divisionens fokusområden inom HMS. Vi ser flera synergier mellan Molex produkterbjudande och framför allt deras ledande erbjudande inom nätverksmastrar, vilka kompletterar vår INT-portfölj och skapar goda möjligheter till korsförsäljning. Samtidigt kan Molex fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet, med tryggheten att deras kunder inom industriell kommunikation tas väl om hand av HMS. Det här är ett perfekt tillskott till HMS produktportfölj och en bra affär för båda parter, säger Bartek Candell, Senior Vice President på HMS Networks.

- Molex är glada att lämna över vår affär inom industriell kommunikation till HMS, vilka är marknadsledare inom området, säger Dave Atkinson, Vice President och General Manager på Molex Industrial Solutions. Vi är övertygade om att våra erfarna team kommer bidra med kompletterande ingenjörsexpertis och innovationskapacitet för att stötta våra gemensamma kunder.

Det huvudsakliga syftet med förvärvet är att tillgodogöra sig strategiska immateriella rättigheter och kunskap från erfarna ingenjörsteam. Förvärvet stärker INT-divisionens strategi genom att bredda erbjudandet inom mjukvara och hårdvara med kompletterande IP-block. Det innebär även en expansion av HMS kundbas i Nordamerika, en strategisk marknad och ett viktigt initiativ i 2030-strategin för INT-divisionen.



Finansiell påverkan

Den befintliga kundportföljen förväntas generera årliga intäkter på mer än 10 miljoner USD under de kommande åren, samt ett positivt bidrag till HMS EBITA, vilket inte påverkar HMS totala lönsamhetsnivå väsentligt. Köpeskillingen uppgår till 7 miljoner USD, på kassa- och skuldfri basis, och kommer att betalas kontant vid tillträdet. Affären förväntas slutföras i januari 2026 och bedöms ha begränsad påverkan på HMS vinst per aktie.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 059 MSEK under 2024 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications

Bilaga