Kaldalón hf.: Tilkynning eftir 3. ársfjórðung 2025

Meðfylgjandi er tilkynning frá Kaldalón hf. vegna fyrstu níu mánaða ársins 2025.
Nánari upplýsingar veitir:
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri Kaldalóns
jon.gunnarsson@kaldalon.is
Viðhengi
| Source: Kaldalón hf. Kaldalón hf.
Reykjavik, Iceland
In week 46 of 2025, Kaldalón hf. purchased 1,544,666 of its own shares for a total consideration of ISK 39,932,383 as detailed below DateTimePurchased SharesShare PricePurchase PriceOwn Shares after...Read More
In week 45 of 2025, Kaldalón hf. purchased 900,000 of its own shares for a total consideration of ISK 23,300,000 as detailed below DateTimePurchased SharesShare PricePurchase PriceOwn Shares after...Read More