WeRide מבטיחה את הרישיון הראשון בעולם לרובוטקסי ללא נהג מחוץ לארה"ב

נסיעות רובוטקסי ללא נהג לחלוטין יתחילו באבו דאבי

ההיתר האחרון מאפשר לשירותי WeRide Robotaxi באבו דאבי להשיג איזון פיננסי בכלכלת היחידה

אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

WeRide (HKEX: 0800.HK , נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, קיבלה אישור לבצע פעילות מסחרית של רובוטקסי (Robotaxi ) ללא נהג, מה שמסמן אותה כאחת החברות הראשונות שקיבלו אישור מסחרי ברמה עירונית לנהיגה אוטונומית ברמה 4 שהונפק מחוץ לארצות הברית (ארה"ב) והחברה הבינלאומית הראשונה שהשיגה ציון דרך זה באיחוד האמירויות.

WeRide Robotaxis באבו דאבי

ההיתר, שניתן ב-31 באוקטובר 2025, מאשר ל-Robotaxis של WeRide לפעול באופן מסחרי ללא נהג בטיחות על הרכב. הפעילות המסחרית תתחיל בפלטפורמות Uber ו-TXAI באבו דאבי, עם פרטים נוספים שיפורסמו בקרוב.

בקשת ההיתר של WeRide קיבלה את האישורים הנדרשים לאחר תהליך הערכה יסודי. ביולי 2023 הוענק לחברה הרישיון הלאומי הראשון של איחוד האמירויות לכל סוגי כלי הרכב האוטונומיים, המאשר ניסויים והפעלה אוטונומיים בכבישים ציבוריים ברחבי המדינה, בכפוף לאישורים ברמת האמירות.

בהנחיית הרשויות הרלוונטיות, WeRide השלימה תהליך בדיקה קפדני שהוביל לאישור לפעילות מסחרית ללא נהג לחלוטין. הסטנדרטים הברורים והגישה השיתופית עזרו להבטיח שהתפעול עומד בתקנות המקומיות, כאשר האישור מדגים את אמון הממשלה בטכנולוגיית הנהיגה האוטונומית של WeRide.

WeRide מפעילה את Robotaxis עם TXAI באבו דאבי מאז 2021. בדצמבר 2024, WeRide ו-Uber השיקו את שותפות הנסיעות Robotaxi שלהן באבו דאבי - שירות הנסיעות המסחרי הגדול ביותר מחוץ לארה"ב וסין. השותפות התרחבה ביולי 2025 כדי לכסות כמחצית מאזורי הליבה של אבו דאבי, כולל אל רים ואל מריה. יחד עם שותפיה, WeRide מתכננת להרחיב את השירותים כך שיכסו את רוב ליבת העיר אבו דאבי עד סוף 2025.

נכון לאוקטובר 2025, WeRide Robotaxis צברה קרוב למיליון קילומטרים באבו דאבי. ההיתר האחרון מסיר את הדרישה לקצין בטיחות ברכב, ומאפשר לשירותי WeRide Robotaxi באבו דאבי להשיג איזון פיננסי בכלכלת היחידה.

מאז הרבעון השני של 2025, WeRide עורכת בדיקות רובוטקסי ללא נהג באבו דאבי כדי לאמת את האמינות לקראת הפריסה המסחרית, ועובדת בשיתוף פעולה הדוק עם ה-ITC באמצעות תהליך אישור קפדני של בטיחות ורגולציה.

ציון דרך זה תומך בתוכנית הרחבה יותר של WeRide להרחיב את צי הרובוטקסיס שלה במזרח התיכון ל-1,000 רובוטקסיס עד 2026, ובסופו של דבר לפרוס עשרות אלפי רובוטקסיס עד 2030.

WeRide Robotaxi GXR באבו דאבי

אודות WeRide

WeRide היא מובילה עולמית ומובילה ראשונה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, כמו גם חברת רובוטקסי הציבורית הראשונה. הרכבים האוטונומיים שלנו נבדקו או הופעלו בלמעלה מ-30 ערים ב-11 מדינות. אנחנו גם חברת הטכנולוגיה הראשונה והיחידה שמוצריה קיבלו אישורי נהיגה אוטונומית בשבעה שווקים: סין, איחוד האמירויות, סינגפור, צרפת, ערב הסעודית, בלגיה וארצות הברית. מועצמת על ידי פלטפורמת WeRide One החכמה, הרב-תכליתית, החסכונית והניתנת להתאמה גבוהה, WeRide מספקת מוצרים ושירותים לנהיגה אוטונומית מ-L2 עד L4, הנותנים מענה לצרכי תחבורה בתעשיות הניידות, הלוגיסטיקה והתברואה. WeRide נבחרה ברשימת "The Future 50" של מגזין Fortune לשנת 2025.

