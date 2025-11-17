Déclaration hebdomadaire rachat d'actions du 10 novembre au 13 novembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 10 novembre 2025 au 13 novembre 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

l’émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €) Code MIC TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/10/2025 NL0014559478 8,378 35.423395 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/10/2025 NL0014559478 50,924 35.409795 CCXE TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/10/2025 NL0014559478 8,006 35.411511 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/10/2025 NL0014559478 77,431 35.397564 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/11/2025 NL0014559478 8,374 35.866757 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/11/2025 NL0014559478 49,966 35.836311 CCXE TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/11/2025 NL0014559478 8,083 35.824179 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/11/2025 NL0014559478 77,762 35.847751 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/12/2025 NL0014559478 8,791 36.041754 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/12/2025 NL0014559478 51,934 36.021381 CCXE TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/12/2025 NL0014559478 8,421 36.049001 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/12/2025 NL0014559478 79,061 36.042485 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/13/2025 NL0014559478 48,049 35.797910 XPAR TOTAL 485 180 35.766558

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur : https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/transactions-sur-actions-propres.

