Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 novembre au 14 novembre 2025

Compagnie de l'Odet

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 novembre au 14 novembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/11/2025FR0000062234 521304,6923XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/11/2025FR0000062234 21308,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/11/2025FR0000062234 41308,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/11/2025FR0000062234 151305,3333CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/11/2025FR0000062234 41312,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/11/2025FR0000062234 161312,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/11/2025FR0000062234 511321,0588XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/11/2025FR0000062234 21312,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84912/11/2025FR0000062234 161340,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84912/11/2025FR0000062234 511341,7647XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84912/11/2025FR0000062234 51346,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84912/11/2025FR0000062234 21346,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/11/2025FR0000062234 51324,4000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/11/2025FR0000062234 181326,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/11/2025FR0000062234 21326,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/11/2025FR0000062234 531326,9811XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84914/11/2025FR0000062234 61322,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84914/11/2025FR0000062234 541317,1111XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84914/11/2025FR0000062234 181320,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84914/11/2025FR0000062234 21320,0000TQEX
   TOTAL 3781322,0370 
       


Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé et détaillé du 10 novembre au 14 novembre 2025

