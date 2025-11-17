Compagnie de l'Odet
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 novembre au 14 novembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/11/2025
|FR0000062234
|52
|1304,6923
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/11/2025
|FR0000062234
|2
|1308,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/11/2025
|FR0000062234
|4
|1308,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/11/2025
|FR0000062234
|15
|1305,3333
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/11/2025
|FR0000062234
|4
|1312,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/11/2025
|FR0000062234
|16
|1312,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/11/2025
|FR0000062234
|51
|1321,0588
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/11/2025
|FR0000062234
|2
|1312,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|12/11/2025
|FR0000062234
|16
|1340,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|12/11/2025
|FR0000062234
|51
|1341,7647
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|12/11/2025
|FR0000062234
|5
|1346,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|12/11/2025
|FR0000062234
|2
|1346,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/11/2025
|FR0000062234
|5
|1324,4000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/11/2025
|FR0000062234
|18
|1326,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/11/2025
|FR0000062234
|2
|1326,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/11/2025
|FR0000062234
|53
|1326,9811
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|14/11/2025
|FR0000062234
|6
|1322,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|14/11/2025
|FR0000062234
|54
|1317,1111
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|14/11/2025
|FR0000062234
|18
|1320,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|14/11/2025
|FR0000062234
|2
|1320,0000
|TQEX
|TOTAL
|378
|1322,0370
