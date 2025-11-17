Technip Energies annonce la fin de son programme de rachat d’actions

Technip Energies N.V. (PARIS : TE) (la « Société ») annonce l’achèvement de son programme de rachat d’actions dont le lancement a fait l’objet d’un communiqué le 12 mai 2025.

Entre le 30 juin 2025 et le 13 novembre 2025, la Société a acquis 1.265.324 actions propres (représentant 0,71% du capital social), pour un prix moyen par action de 35,56 euros.

Comme annoncé dans le communiqué du 12 mai 2025, les actions ainsi acquises satisferont aux obligations de la Société au titre de plans d’intéressement en actions.

Les détails des opérations réalisées dans le cadre de ce programme de rachat d’actions sont disponibles sur le site internet de la Société : https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/transactions-sur-actions-propres .

A propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com.

