Paris, le 17 novembre 2025, 18h00
COMMUNIQUE DE PRESSE
Eramet : Rachat d’actions propres
Eramet annonce le rachat de 16 500 titres ayant pour objectif l'attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce (couverture d’attribution gratuite d’actions aux salariés et au mandataire social).
- Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|ERAMET
|549300LUH78PG2MP6N64
|10/11/2025
|FR0000131757
|3 000
|53,87
|XPAR
|ERAMET
|549300LUH78PG2MP6N64
|11/11/2025
|FR0000131757
|3 300
|52,94
|XPAR
|ERAMET
|549300LUH78PG2MP6N64
|12/11/2025
|FR0000131757
|3 300
|53,02
|XPAR
|ERAMET
|549300LUH78PG2MP6N64
|13/11/2025
|FR0000131757
|3 000
|54,37
|XPAR
|ERAMET
|549300LUH78PG2MP6N64
|14/11/2025
|FR0000131757
|3 900
|53,43
|XPAR
|* Arrondi à deux chiffres après la virgule
|TOTAL
|16 500
|53,50
- Détail transaction par transaction
Les informations détaillées concernant le rachat d’actions propres (semaine du 10 novembre 2025) sont disponibles sur le site Eramet : https://www.eramet.com/fr/investisseurs/publications-et-communiques-de-presse
Calendrier
Début décembre 2025 : Communication au marché
18.02.2026 : Publication des résultats annuels 2025 du Groupe
23.04.2026 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2026
À PROPOS D’ERAMET
Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.
Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.
Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.
Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.
Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.
www.eramet.com
|CONTACT INVESTISSEURS
Directrice des Relations Investisseurs
Sandrine Nourry-Dabi
T. +33 1 45 38 37 02
sandrine.nourrydabi@eramet.com
|CONTACT PRESSE
Responsable Relations Presse
Nedjma Amrani
T. +33 7 65 65 44 49
nedjma.amrani@eramet.com
