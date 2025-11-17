Rackspace Technology ernennt Lata Varghese und Phani Kishore Burre zu Führungskräften, um die Transformation in den Bereichen Cloud und KI voranzutreiben

SAN ANTONIO, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute die Ernennung von Lata Varghese zum Senior Vice President of Business Transformation und Phani Kishore Burre zum Senior Vice President of Services and Delivery für den Geschäftsbereich Public Cloud bekannt.

Lata Varghese verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen Technologiedienstleistungen, CXO-Beratung und Geschäftstransformation. Bei Cognizant war sie für die globale Gewinn- und Verlustrechnung verantwortlich und leitete die Entwicklung und das Wachstum neuer Technologieberatungsdienste. Ihre Fachkenntnisse umfassen Finanzdienstleistungen, digitales Banking, Zahlungsverkehr, Blockchain und digitale Vermögenswerte. Zuletzt war Lata als Head of Solutions for the Americas bei Randstad Digital tätig und spielte eine wichtige Führungsrolle bei der Transformation des Unternehmens von einem vor Ort tätigen Personalvermittler zu einem globalen Anbieter von Technologielösungen.

Phani Kishore Burre bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der IT-Transformation für Fortune-100-Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Biowissenschaften mit zu Rackspace. Bei Brillio war er als Managing Director und Global Practice Head für digitale Infrastruktur tätig, wo er für ein signifikantes Wachstum sorgte und Kunden dabei unterstützte, ihre Cloud-Einführung und Modernisierungsstrategien zu beschleunigen. Seine Führungsqualitäten ermöglichten es Fortune-500-Unternehmen, KI- und generative KI-Technologien in ihre digitale Transformation zu integrieren.

„Die Kunden befinden sich in einem rasanten Wandel und wünschen sich einen Partner, der Schnelligkeit, Innovation und Sicherheit bietet“, so Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology. „Lata und Phani bringen umfangreiche Erfahrungen im Bereich Betrieb und Bereitstellung mit, die gut zu den Zielen von Rackspace passen. Sie werden sich darauf konzentrieren, unser Betriebsmodell zu stärken, die Umsetzung zu verbessern und KI und Hybrid Cloud in praktische Resultate für unsere Kunden umzusetzen. Unter ihrer Führung wird Rackspace seine Transformation vorantreiben und Mehrwert in den Bereichen Core, Cloud und Edge schaffen.“

