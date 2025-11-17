CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S46-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 17 novembre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 10/11/2025 FR0000044323 0 - XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 11/11/2025 FR0000044323 9 137,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 12/11/2025 FR0000044323 74 136,50 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 13/11/2025 FR0000044323 77 137,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 14/11/2025 FR0000044323 77 137,00 XPAR

Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 11/11/25 13:57 FR0000044323 137 EUR 9 XPAR OD_8oMh23T-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/11/25 10:27 FR0000044323 136,5 EUR 51 XPAR OD_8oRgimk-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/11/25 10:27 FR0000044323 136,5 EUR 23 XPAR OD_8oRglNV-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 13/11/25 8:50 FR0000044323 137 EUR 10 XPAR OD_8oX8kBt-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 13/11/25 8:50 FR0000044323 137 EUR 67 XPAR OD_8oX8kBt-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 14/11/25 8:03 FR0000044323 137 EUR 10 XPAR OD_8ocnSpB-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 14/11/25 13:10 FR0000044323 137 EUR 67 XPAR OD_8oe2cS9-00 Annulat

ion

