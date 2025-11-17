Invest in Bogotá representa a la capital durante encuentro global de turismo de reuniones

BOGOTÁ, Colombia, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invest in Bogotá, a través de su Bureau de Convenciones, participará esta semana, del 18 al 20 de noviembre, en IBTM World, una de las ferias más reconocidas del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), que se realiza en Barcelona (España) y que reúne a los principales destinos, organizadores y compradores del mundo de reuniones y eventos corporativos.

La participación de Bogotá en IBTM World -que estará en el stand M7 | Puesto 10- representa una oportunidad estratégica para fortalecer su posicionamiento como ciudad líder en América Latina en la atracción de congresos internacionales, incentivos y convenciones empresariales. Durante el encuentro, al que asistirá Kamila Caselles, oficial del Bureau de Convenciones, el objetivo será consolidar alianzas con actores clave del sector, presentar la oferta integral del destino y promover los atributos de una ciudad conectada, innovadora y sostenible.

“Bogotá llega a IBTM World para mostrar lo que pasa cuando una ciudad conecta, transforma e inspira: ideas se vuelven proyectos, encuentros se vuelven impacto y las experiencias se vuelven legado”, señaló Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de la capital.

Con una agenda que incluye reuniones con asociaciones internacionales, organizadores de congresos y empresas del sector, se presentarán los avances del ecosistema de negocios de la ciudad y los casos de éxito que la han posicionado entre los principales destinos para el turismo de reuniones en América Latina.

IBTM World es considerado uno de los puntos de encuentro global del sector MICE, con más de 15.000 asistentes de más de 100 países. Esta plataforma ofrece oportunidades de networking, aprendizaje y negociación que impulsan el desarrollo de nuevas experiencias y la generación de inversión en destinos competitivos.

A través de esta participación, Invest in Bogotá reafirma su compromiso con la internacionalización de la ciudad y su propósito de seguir atrayendo eventos de talla mundial que promuevan el desarrollo económico y la visibilidad global de Bogotá.

Acerca de Invest in Bogotá

Invest in Bogotá es una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital, y su propósito es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina. Para más información haga clic aquí.

Acerca del Bureau de Convenciones de Bogotá

El Bureau de Convenciones de Bogotá hace parte de Invest in Bogotá, y está a cargo de la promoción de Bogotá-Región en los mercados locales e internacionales como un destino de clase mundial para reuniones y eventos. Su objetivo es traer congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos para la capital. Para más información haga clic aquí.

