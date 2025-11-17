Fitch Ratings laski Fingrid Oyj:n luottoluokituksen tasolle 'A'; näkymät vakaat

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Fitch Ratings ("Fitch") on laskenut Fingrid Oyj:n pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle 'A' tasolta 'A+'. Fitch on myös muuttanut Fingridin Standalone Credit Profiilin (SCP) tasolle ’a’ tasolta ’a+’ ja vakuudettoman seniorivelan luokituksen tasolle 'A+' tasolta 'AA-'. Fitch on myös vahvistanut lyhytaikaisen yritysluokituksen 'F1'. Luokitusten näkymät ovat vakaat. Luokitukset eivät sisällä Suomen valtion enemmistöomistuksesta johtuvaa korotusta.



Lisätietoja:

Jussi Pohjanpalo, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 30 395 5176



Fitch Downgrades Fingrid Oyj to 'A'; Stable Outlook (vain englanniksi)





