Fitch Ratings har sänkt Fingrid Oyj:s kreditintyg till ’A’; utsikterna stabila

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings sänkte Fingrid Oyj:s långfristiga kreditbetyg till nivån ’A’ från nivån ’A+’. Fitch har även ändrat Fingrids Standalone Credit Proﬁle (SCP) till ’a’ från ’a+’ samt betyget för bolagets icke-säkerställda och icke-efterställda skulder till ’A+’ från ’AA-’. Samtidigt fastställde Fitch bolagets kortsiktiga kreditbetyg till nivån ’F1’. Betygen har stabila utsikter. Kreditvärderingarna inkluderar inga höjningar som härleds från finska statens majoritetsägande.



Mer information:

Jussi Pohjanpalo, ekonomi- och finansieringsdirektör, tfn. +358 30 395 5176

Fitch Downgrades Fingrid Oyj to 'A'; Stable Outlook (endast på engelska)



Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi säkerställer elförsörjningen till våra kunder och det finska samhället samt utformar ett grönare elsystem för framtiden som bygger på marknadsmässiga villkor.

Fingrid. Kraft med ansvar.

www.fingrid.fi