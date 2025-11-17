UPAD lanciert „Rakija Gate“ – das erste Anti-Bot-Protokoll des Balkans – während des am stärksten attackierten Konzertvorverkaufs in der Geschichte der Region

ZAGREB, Kroatien, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPAD, das progressive, Fintech-getriebene Ticketing-Infrastruktur-Start-up, hat „Rakija Pit“ ausgerollt – ein kulturell codiertes Anti-Automatisierungs­signal, das Bots während stark nachgefragter Ticketverkäufe erkennen und isolieren soll.

Rakija Gate wurde erstmals beim Vorverkauf für ein Konzert der aktuell größten jungen Sängerin der Region, Aleksandra Prijović, aktiviert. Die von Extra FM organisierte Vorverkaufsphase verzeichnete dabei die bislang komplexeste Bot-Aktivität in der Geschichte des regionalen Markts.

Binnen Minuten identifizierte UPADs Behaviour Engine maschinell erzeugte Kaufmuster, die weit über den üblichen Schwellenwerten lagen. Statt automatisierten Sessions zu erlauben, mit echten Fans zu konkurrieren, wurde der verdächtige Traffic in eine separate Quarantäne-Lane umgeleitet – einen internen Mechanismus, den das Engineering-Team Rakija Pit nennt.Dort können automatisierte Sessions so lange „tanzen“, wie sie möchten – erreichen jedoch nie den Checkout. Echte Fans hingegen gelangen ganz normal bis zum Checkout.

Der Name spielt auf einen gemeinsamen Balkanhumor an:

Nur echte Menschen überstehen Rakija – automatisierte Systeme haben keine Chance.

Dort können automatisierte Sessions so lange „tanzen“, wie sie möchten – erreichen jedoch nie den Checkout. Echte Fans hingegen gelangen ganz normal bis zum Checkout.

Hinter dem Scherz steckt jedoch eine technologisch fortgeschrittene Ebene infrastruktureller Logik, wie sie eher in moderner Fintech-Architektur als im regionalen Ticketing zu finden ist.

Während die meisten Plattformen in der EU Bot-Traffic als unvermeidlichen Störfaktor hinnehmen, positioniert UPAD den Rakija Pit als Teil einer neuen Integritätsschicht für den Zugang zu Live-Events. Da die Balkanmärkte zunehmend globale Nachfragewellen widerspiegeln, betrachtet UPAD infrastrukturelle Fairness als essenziell.

Um einen neuen Standard für Transparenz zu setzen, wird UPAD einen öffentlichen Event Digest veröffentlichen – inklusive anonymisierter Metriken wie Warteschlangen­zusammensetzung, Erfolgsraten bei Käufen, Anomalie-Quarantänen und Gesamtscores zur Systemintegrität.

„Das ist es, was Künstler, Veranstalter und Fans verdienen“, sagt M.M. „Keine Geheimnisse. Keine Spekulationen. Echte Zahlen. Echte Fairness. Echte Präsenz.“

upad.hr

Über UPAD

UPAD ist ein schnell wachsendes Ticketing-Infrastrukturunternehmen, das das technologische Rückgrat für faire und transparente Live-Erlebnisse auf dem Balkan und darüber hinaus aufbaut. UPAD kombiniert moderne Sitzplatzarchitektur, Behaviour-Scoring und Presence-Tracking-Ebenen, um Künstler und Fans vor automatisierten Eingriffen zu schützen. Mit einer visuellen Sprache, die von minimalistischem Systemdesign inspiriert ist, und einer Philosophie, die sich um Be Present dreht, möchte UPAD die Art und Weise weiterentwickeln, wie Live-Events verkauft, bewertet und erlebt werden.

Mehr: upad.hr

Pressekontakt

UPAD d.o.o.

info@upad.hr

upad.hr

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f1569d5-c7eb-41e6-829e-377230598c64