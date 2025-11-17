UPAD lanza “Rakija Gate”, el primer protocolo antibots de los Balcanes, durante la venta de entradas para el concierto más pirateado en la historia de la región

ZAGREB, Croacia, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPAD, la innovadora empresa emergente dedicada a la infraestructura de venta de entradas impulsada por la tecnología financiera, ha implementado “Rakija Pit”, una señal antiautomatización con códigos culturales creada para identificar y aislar bots durante los lanzamientos de entradas con alta demanda.

Rakija Gate se activó por primera vez en la historia durante la venta especial de Nochevieja con motivo de la actuación de la cantante regional más famosa Aleksandra Prijović, organizada por Extra FM, que provocó el mayor tráfico de bots jamás registrado en la región.

En cuestión de minutos, el motor de comportamiento de UPAD detectó patrones de compra generados por máquinas, muy por encima de los umbrales normales. En lugar de permitir que las sesiones automatizadas compitieran con los aficionados reales, el tráfico sospechoso se desvió a una vía de cuarentena por separado, un mecanismo interno que el equipo de ingeniería denomina Rakija Pit. Con este mecanismo las sesiones automatizadas pueden intentar comprar todo lo que quieran, pero nunca llegarán al momento de pagar. Sin embargo, los aficionados reales sí pueden comprar.

El nombre refleja una broma típica de los Balcanes:

solo seres humanos reales sobreviven a la rakija (bebida nacional de los países balcánicos); los sistemas automatizados no tienen ninguna posibilidad.

Detrás de las bromas se esconde una capa de lógica infraestructural tecnológicamente avanzada que se encuentra más comúnmente en la tecnología financiera moderna que en la venta de entradas regional.

Mientras que la mayoría de las plataformas de la UE tratan el tráfico de bots como una molestia inevitable, UPAD está posicionando Rakija Pit como parte de una nueva capa de integridad para acceder a eventos en directo. A medida que los mercados de los Balcanes comienzan a reflejar las tendencias de la demanda mundial, UPAD considera que la equidad en materia de infraestructuras es esencial.

Para establecer un nuevo estándar de transparencia, UPAD publicará un resumen público de eventos, que incluirá métricas anónimas como la composición de la fila, las tasas de éxito de las compras, las cuarentenas por anomalías y las puntuaciones generales de integridad.

“Los artistas, los organizadores y los aficionados se merecen esta transparencia”, declaró M.M. “Sin misterios. Sin especulaciones. Números reales. Equidad real. Presencia real”.

