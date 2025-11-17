ZAGREB, Croatie, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPAD, la start-up innovante spécialisée dans les infrastructures de billetterie basées sur les technologies financières, a déployé « Rakija Pit », un signal anti-automatisation codé culturellement, créé pour identifier et mettre en quarantaine les robots lors de la mise en vente de billets à forte demande.

Rakija Gate a été mise en service pour la première fois lors de la vente des billets du concert du Nouvel An de la jeune chanteuse régionale Aleksandra Prijović, organisée par Extra FM, attirant le plus grand nombre de robots jamais enregistré dans la région.

En quelques minutes, le moteur algorithmique dʼUPAD a détecté des schémas dʼachat générés par des machines bien supérieurs aux seuils habituels. Au lieu de laisser les sessions automatisées concurrencer les véritables fans, le trafic suspect était acheminé vers une voie de quarantaine séparée, un mécanisme interne que lʼéquipe dʼingénieurs désigne sous le nom de Rakija Pit. Cʼest ici que les sessions automatisées peuvent danser aussi longtemps quʼelles le souhaitent, mais sans jamais passer à la caisse. Pendant ce temps, les authentiques fans poursuivent sur leur lancée.

Ce nom reflète une facette de lʼhumour typique des Balkans :

seuls les véritables humains survivent à la rakija. Les systèmes automatisés, eux, nʼont aucune chance.

Cʼest ici que les sessions automatisées peuvent danser aussi longtemps quʼelles le souhaitent, mais sans jamais passer à la caisse. Pendant ce temps, les authentiques fans poursuivent sur leur lancée.

Derrière ces plaisanteries se cache une structure technologique avancée, plus courante dans le domaine des technologies financières modernes que dans celui de la billetterie régionale.

Alors que la plupart des plateformes de lʼUE considèrent le trafic des robots comme une nuisance inévitable, UPAD positionne Rakija Pit comme une structure innovante en matière dʼintégrité pour lʼaccès aux événements en direct. Alors que les marchés des Balkans commencent à répercuter les fluctuations de la demande mondiale, UPAD considère comme essentielle lʼéquité en matière dʼinfrastructures.

Afin dʼétablir une nouvelle norme en matière de transparence, UPAD publiera un résumé public des événements, comprenant des indicateurs anonymisés tels que la composition des files dʼattente, les taux de réussite des achats, les quarantaines pour anomalies et les scores dʼintégrité dans leur ensemble.

« Voilà ce que méritent les artistes, les organisateurs et les fans », a déclaré M.M. « Pas de mystère. Pas de spéculation. Des chiffres concrets. Une véritable équité. Une présence sans failles. »

upad.hr

À propos dʼUPAD

UPAD est une entreprise à forte croissance spécialisée dans les infrastructures de billetterie développant les bases technologiques nécessaires à la mise en place dʼexpériences scéniques équitables et transparentes dans les Balkans et le reste du monde. UPAD intègre une architecture moderne des sièges, un système de notation du comportement et des dispositifs de suivi de présence afin de garantir la sécurité des artistes et des fans contre toute intervention automatisée. Avec un langage visuel inspiré du design minimaliste et une philosophie fondée sur Un esprit de présence, UPAD vise à améliorer la manière dont les événements en direct sont vendus, évalués et vécus.

En savoir plus : upad.hr

Contact presse

UPAD d.o.o.

info@upad.hr

upad.hr

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f1569d5-c7eb-41e6-829e-377230598c64