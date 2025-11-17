UPAD משיקה את Rakija Gate - פרוטוקול האנטי-בוטים הראשון בבלקן- במהלך ההתקפה הגדולה ביותר על מכירות כרטיסים לקונצרט בהיסטוריה האזורית

זאגרב, קרואטיה, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

UPAD, סטארט-אפ מתקדם בתחום התשתית למכירת כרטיסים המונעת על ידי פינטק, הטמיע את Rakija Pit, סיגנל מקודד במאפיינים תרבותיים למניעת רכישות אוטומטיות שנוצר כדי לזהות ולהכניס להסגר בוטים במהלך השקות של כרטיסים להם ביקוש גבוה במיוחד.

Rakija Pit הופעל לראשונה אי פעם במהלך מכירת הכרטיסים למופע ערב ראש השנה של הזמרת הצעירה האזורית הגדולה ביותר אלכסנדרה פריוביץ', שאורגנה בידי תחנת הטלוויזיה Extra FM, ומשכה את תנועת הבוטים המורכבת והגבוהה ביותר שתועדה אי פעם באזור.

בתוך דקות, מנוע ההתנהגות של UPAD זיהה דפוסי רכישה שנוצרו בידי מכונה הרבה מעבר להגדרות הסף הרגילות. במקום לאפשר לתרחישים אוטומטים להתחרות עם אוהדים אמיתיים, תנועה חשודה נותבה לנתיב הסגר נפרד - מנגנון פנימי שצוות ההנדסה מכנה Rakija Pit. זה המקום שבו תרחישים אוטומטיים יכולים לרקוד כמה שהם רוצים - אך הם לעולם לא מגיעים לקופה. בינתיים, אוהדים אמיתיים ממשיכים להתקדם.

השם משקף פיסת הומור בלקני משותף:

רק בני אדם אמיתיים שורדים את Rakija - למערכות אוטומטיות אין סיכוי.

בעוד שרוב הפלטפורמות באיחוד האירופי מתייחסות לתעבורת בוטים כמטרד בלתי נמנע, UPAD ממקמת את Rakija Pit כחלק משכבת ​​שלמות חדשה לגישה לאירועים חיים. בעת ששוקי הבלקן מתחילים לשקף גלי ביקוש עולמיים, UPAD רואה בהגינות תשתית משהו עקרוני.

כדי לקבוע סטנדרט חדש לשקיפות, UPAD תפרסם תקציר אירועים ציבורי, הכולל מדדים אנונימיים כגון הרכב תורים, שיעורי הצלחה ברכישה, הסגרים חריגים וציוני יושרה כוללים.

"זה מה שמגיע לאמנים, למארגנים ולמעריצים", אמר מ.מ. "לא מסתורין. לא ספקולציות. מספרים אמיתיים. הוגנות אמיתית. נוכחות ממשית".

אודות UPAD

UPAD היא חברת תשתית למכירת כרטיסים שצומחת במהירות, ובונה את עמוד השדרה הטכנולוגי לחוויות הוגנות ושקופות של הופעות חיות ברחבי הבלקן ומעבר. UPAD משלבת ארכיטקטורת מושבים מודרנית, ניקוד התנהגות ושכבות מעקב נוכחות כדי להגן על אמנים ומעריצים מפני התערבות אוטומטית. עם שפה חזותית בהשראת עיצוב מערכות מינימלי ופילוסופיה הבנויה סביב 'תהיה נוכח', UPAD שואפת לשפר את האופן שבו אירועים חיים נמכרים, נמדדים ונחווים.

