UPAD、地域史上最大の攻撃を受けたコンサートチケット販売時に、バルカン半島初のボット対策プロトコル「ラキヤ・ゲート (Rakija Gate)」をローンチ

クロアチア、ザグレブ発 , Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 先進的なフィンテック主導のチケットインフラスタートアップ企業であるUPADは、需要の高いチケットの発売時にボットを識別・隔離するために開発され、文化的にコード化された自動化防止シグナルである「ラキヤ・ピット (Rakija Pit)」を導入した。

「ラキヤ・ゲート」は、エクストラFMが主催した同地域で最大の人気を誇る若手歌手アレクサンドラ・プリヨヴィッチの大晦日公演チケット発売で、同地域で過去最高レベルの複雑なボットトラフィックが発生した際に史上初めて作動した。

数分以内に、UPADの行動エンジンは、通常閾値を大幅に超える機械生成購入パターンを検知した。 自動化されたセッションが本物のファンと競合しないようにするために、不審なトラフィックは隔離専用レーンへ迂回された。これは、エンジニアリングチームが「ラキヤ・ピット」と呼ぶ内部メカニズムである。自動化されたセッションはここで好きなだけ動作できるが、決済画面にはまったく到達できないようになっている。 一方、本物のファンは購入手続を進めることができる。

この名称は、「ラキヤに耐えられるのは本物の人間だけで、自動システムには勝ち目がない」というバルカン半島に共通するユーモアを反映している。

この冗談の背景には、地域的なチケット販売よりも現代のフィンテックでよく見られる、技術先進的なインフラ論理が存在する。

EUのほとんどのプラットフォームではボットトラフィックを不可避の厄介事として扱っているが、UPADはラキヤ・ピットをライブイベントアクセスにおける新たな整合レイヤーの一部として位置付けている。 バルカン市場が世界的な需要の波を反映し始める中、UPADはインフラの公平性が不可欠であると考えている。

新たな透明性基準を確立するため、UPADはキュー構成、購入成功率、異常隔離件数、総合整合性スコアなどの匿名化指標が記載される公開イベントダイジェスト (Event Digest)を公表する。

M.M.は次のように述べている。「これは、アーティスト、主催者、ファンが当然得るべきものです。謎ではなく、 憶測ではなく、 実際の数値。 実際の公平性。 実際の存在感です。」

UPADについて

UPADは急成長中のチケットインフラ企業であり、バルカン半島およびその周辺地域において、公平で透明性の高いライブ体験を支える技術基盤を構築している。 UPADは、最新の座席アーキテクチャ、行動スコアリング、およびプレゼンス状況追跡レイヤーを組み合わせ、アーティストとファンを自動化された妨害から保護している。 UPADは、ミニマルなシステムデザインに着想を得たビジュアル言語と、「今を生きる (Be Present)」を中心とした理念をもって、ライブイベントの販売方法、測定方法、体験方法の向上を目指している。

報道関係者向けの問い合わせ先

