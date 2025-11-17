UPAD Melancarkan “Rakija Gate” - Protokol Anti-Bot Balkan Yang Pertama - Semasa Penjualan Tiket Konsert Yang Paling Diserang Dalam Sejarah Serantau

ZAGREB, Croatia, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPAD, sebuah permulaan infrastruktur tiket progresif yang dipacu oleh teknologi kewangan, telah menggunakan “Rakija Pit”, isyarat anti-automatik yang dikodkan secara budaya yang dicipta untuk mengenal pasti dan mengkuarantinkan bot semasa pelancaran tiket yang mendapat permintaan tinggi.

Rakija Gate telah diaktifkan buat pertama kalinya semasa jualan Malam Tahun Baru untuk penyanyi serantau muda yang paling popular, Aleksandra Prijović, yang dianjurkan oleh Extra FM, menarik kerumitan trafik bot tertinggi yang pernah direkodkan di rantau ini.

Dalam beberapa minit, enjin tingkah laku UPAD mengesan pola pembelian yang dijana oleh mesin jauh melebihi ambang normal. Daripada membenarkan sesi automatik bersaing dengan peminat sebenar, trafik yang mencurigakan telah dihalakan ke laluan kuarantin yang berasingan - mekanisme dalaman yang dipanggil oleh pasukan kejuruteraan itu sebagai Rakija Pit.Di situlah sesi automatik boleh menari selama mana yang termampu - tetapi mereka tidak akan sampai ke pembayaran. Sementara itu, peminat sebenar terus mara ke hadapan.

Nama tersebut mencerminkan sekeping jenaka Balkan yang dikongsi:

hanya manusia sebenar yang terselamat dalam rakija - sistem automatik tidak berpeluang.

Di sebalik jenaka itu terdapat lapisan logik infrastruktur teknologi-maju yang lebih biasa ditemui dalam teknologi kewangan moden berbanding dalam tiket serantau.

Walaupun kebanyakan platform di EU menganggap trafik bot sebagai gangguan yang tidak dapat dielakkan, UPAD meletakkan Rakija Pit sebagai sebahagian daripada lapisan integriti baru untuk akses acara langsung. Ketika pasaran Balkan mula mencerminkan gelombang permintaan global, UPAD melihat keadilan infrastruktur sebagai penting.

Untuk menetapkan piawaian baru bagi ketelusan, UPAD akan menerbitkan Ringkasan Acara awam, termasuk metrik tanpa nama seperti komposisi giliran, kadar kejayaan pembelian, kuarantin anomali dan skor integriti keseluruhan.

“Inilah yang sepatutnya diterima oleh artis, penganjur dan peminat,” kata M.M. “Bukan misteri. Bukan spekulasi. Angka sebenar. Keadilan sebenar. Kehadiran sebenar.”

Perihal UPAD

UPAD adalah sebuah syarikat infrastruktur tiket yang berkembang pesat yang membina tulang belakang teknologi untuk pengalaman langsung yang adil dan telus di seluruh Balkan dan seterusnya. UPAD menggabungkan seni bina tempat duduk moden, pemarkahan tingkah laku dan lapisan kehadiran penjejakan untuk melindungi artis dan peminat daripada gangguan automatik. Dengan bahasa visual yang diilhamkan oleh reka bentuk sistem minimum dan falsafah yang dibina di sekeliling Be Present, UPAD menyasarkan untuk meningkatkan cara acara langsung dijual, diukur dan dialami.

