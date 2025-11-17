UPAD 推出 “Rakija Gate”——巴尔干首个反机器人协议，恰逢该地区史上遭遇网络攻击最严重的演唱会门票开售

克罗地亚萨格勒布, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 快速发展的金融科技驱动型票务基础设施初创公司 UPAD 已部署 “Rakija Pit”，这是一种文化编码的反自动化信号，旨在识别并隔离高需求门票发售期间的机器人。

Rakija Gate 在 Extra FM 主办的区域最受欢迎年轻歌手 Aleksandra Prijović 新年演唱会开票期间首次启用，遭遇了该地区有史以来最复杂的机器人流量。

几分钟内，UPAD 的行为引擎便检测到远超正常阈值的机器生成购买模式。 可疑流量被引入独立隔离通道——工程团队称之为 Rakija Pit 的内部机制，而非让自动化会话与真实粉丝直接竞争。在这里，自动化会话可以尽情“舞动”，但永远无法抵达结账页。 而真实粉丝则可顺利前行。

其命名体现了巴尔干地区心照不宣的幽默：

只有真人才能扛得住 rakija——自动化系统可没戏。

在这里，自动化会话可以尽情“舞动”——却永远无法抵达结账页。 而真实粉丝则可顺利前行。

戏谑之下，蕴含着一种基础设施逻辑——这种逻辑更多见于现代金融科技，而非区域票务行业。

当欧盟多数平台将机器人流量视为不可避免的干扰时，UPAD 将 Rakija Pit 定位为现场活动准入的新型诚信层。 随着巴尔干市场开始呈现全球性的需求波动，UPAD 认为基础设施公平性至关重要。

为树立透明度新标准，UPAD 将发布公开活动摘要 (Event Digest)，其中包含队列构成、购买成功率、异常隔离情况及整体诚信评分等匿名化指标。

M.M. 表示：“这是艺术家、主办方和粉丝应得的——不是谜团， 不是猜测， 而是真实数据、 真实公平、 真实在场。”

upad.hr

关于 UPAD

UPAD 是一家快速成长的票务基础设施公司，致力于为巴尔干地区乃至全球构建公平、透明的现场体验技术支柱。 通过融合现代座位架构、行为评分及在场追踪等技术层，UPAD 保护艺术家与粉丝免受自动化干扰。 以极简系统设计为视觉语言，以“真实在场” (Be Present) 为核心理念，UPAD 旨在提升现场活动的销售方式、衡量标准和体验质量。

更多信息请访问：upad.hr

媒体联系人

UPAD d.o.o.

info@upad.hr

upad.hr

本公告所附照片可在以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f1569d5-c7eb-41e6-829e-377230598c64