於巴爾幹地區史上遭受最多攻擊的演唱會售票期間，UPAD 推出當地首個反機械人協議「Rakija Gate (拉基亞之門)」

克羅地亞薩格勒布, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以金融科技驅動的創新票務基礎設施初創公司 UPAD，宣佈該公司近期部署了「Rakija Pit (拉基亞陷阱)」系統。此項具當地文化含義的反自動化訊號專為在高需求門票開售期間識別並隔離機械人程式而設計。

拉基亞之門的首次部署，適逢巴爾幹地區最受歡迎的年輕歌手 Aleksandra Prijović 的跨年夜演唱會售票期間，該演唱會由 Extra FM 舉辦，創下了該地區有史以來最複雜的機械人流量記錄。

短短數分鐘內，UPAD 的行為引擎便偵測到遠超正常行為門檻，由機器生成之購票行為。 為避免自動化購票程式搶走本應由真實擁躉或支持者購買的門票，有可疑的流量被導向一條獨立的隔離通道——一種被工程師團隊稱為拉基亞陷阱的內部機制。在這裏，自動化購票程式可以盡情嘗試搶票——但它們永遠無法完成結帳付款流程。 而真實的擁躉或支持者則可以繼續完成購票流程。

拉基亞這個名字來自巴爾幹地區流傳的一則幽默笑話：

只有真人才受得住拉基亞的猛勁——自動化系統面對它根本毫無勝算。

這個笑話的背後，隱藏着一重科技驅動的基礎設施架構邏輯，相比起票務領域，這一邏輯在現代金融科技領域更為常見。

儘管在歐盟境內，大多數平台將機械人流量視為無可避免的困擾因素，但 UPAD 正將拉基亞陷阱定位為各類現場活動購票中的嶄新誠信防護層。 隨着巴爾幹市場開始反映全球的需求波動，UPAD 認為，基礎設施的公平性愈顯重要。

為樹立透明度新標準，UPAD 將發佈一份公開事件摘要，其內容包含匿名處理的各種指標，例如：隊列構成、購票成功率、異常隔離狀況及整體誠信評分。

M.M. 表示：「這是藝人、主辦單位和擁躉應得的。我們開誠佈公， 無需別人猜測。 我們只提供真實的數字、 真正的公平、 令所有人能真真正正親身出席活動。」

關於 UPAD

UPAD 是一家增長迅速的票務基礎設施公司，致力為巴爾幹半島及更廣大地區的用戶獲得公平、具透明度現場活動的體驗建造技術骨幹。 UPAD 結合現代座位設計架構、行為評分及追蹤購票者出席情況等多層防護，讓藝人及擁躉們得到保障，免受自動化機械人購票程式的干擾。 UPAD 以受極簡系統設計風格啟發的視覺語言，結合全心投入的哲學理念，致力於提升現場活動的售票模式、成效衡量與品質體驗。

