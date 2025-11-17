Groupe MTY inc. répond aux déclarations récentes dans les médias

MONTRÉAL, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe d’alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), l’un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, répond à certaines déclarations faites dans les médias.

Suite à un récent article de presse, le Groupe MTY confirme que son Conseil d'administration a entamé une revue stratégique et a mandaté un conseiller financier afin d'identifier, d'examiner et d'évaluer différentes options stratégiques, dans le but de continuer à accroître la valeur pour les actionnaires. La Société étudie diverses possibilités, notamment la vente de tout ou d’une partie de ses activités, ainsi que la poursuite de son plan d'affaires actuel. Rien ne garantit la réalisation d'une telle transaction, et la Société n'entend pas faire d'autres commentaires, sauf si une information complémentaire est requise ou nécessaire.

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l’international. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l’âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 45 ans, il accroît sa présence en créant de nouveaux concepts de restaurants, en réalisant des acquisitions et en nouant des alliances stratégiques qui lui ont permis d’atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec plus de 7 000 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY savent répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.



Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Chef de la Direction Financière, au 514-336-8885, par courriel au ir@mtygroup.com