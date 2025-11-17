アルティア (Altia)、2026年ドイツ・カー・オブ・ザ・イヤー (2026 German Car of the Year)(ラグジュアリー部門) 受賞車を支援

コロラド州コロラドスプリングズ発, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI) 開発ソフトウェアの世界的リーダーであるアルティア は、2026年ドイツ・カー・オブ・ザ・イヤー(GCOTY) ラグジュアリー部門に選出されたキャデラック・ヴィスティックへの貢献を発表した。

3列シートの電動SUVであるキャデラック・ヴィスティックは、40人の自動車業界を代表するジャーナリストによる審査団からこの名誉ある称号を獲得した。 同車は先進的なデザイン、革新性、日常での実用性、走行性能および価値といった主要分野で最高評価を受けており、これらはアルティアの高度で没入感のあるデジタル体験が卓越する主要な領域である。

受賞デジタル・コックピットを支援

ヴィスティックの高い評価を得たキャビンの中心には、アルティアの実績あるHMIソフトウェアによって駆動される洗練されたデジタル・コックピットがある。

シームレスな統合： アルティアのグラフィックスは、ダッシュボード全体を覆う巨大な 33インチ曲面ディスプレイ を含む高解像度ディスプレイを駆動し、デジタルメータークラスターとインフォテインメントシステムをシームレスに統合している。

アルティアのグラフィックスは、ダッシュボード全体を覆う巨大な を含む高解像度ディスプレイを駆動し、デジタルメータークラスターとインフォテインメントシステムをシームレスに統合している。 直感的な操作： ダッシュボード下部および後部座席に配置された追加の 8インチスクリーン は、空調 (HVAC) やアンビエント照明などの機能を直感的に操作できるようにし、ドライバーと乗員双方の快適性を高めている。

ダッシュボード下部および後部座席に配置された追加の は、空調 (HVAC) やアンビエント照明などの機能を直感的に操作できるようにし、ドライバーと乗員双方の快適性を高めている。 未来的な安全性： ダッシュボードを超えて、アルティアのHMI技術は拡張現実ヘッドアップディスプレイ (AR-HUD) も実現している。 このシステムは、重要なナビゲーションおよび安全情報をフロントガラス上に直接重ねて表示し、GCOTY審査団を感銘させた未来的で注意分散のないドライビング体験を提供している。



「キャデラックおよびゼネラル・モーターズ (General Motors) (GM) がこの大胆かつ革新的なラグジュアリー体験を実現することを支援できたことを光栄に思います」とアルティアCEOのマイク・ジュラン (Mike Juran) は述べている。 「ヴィスティックは、電動モビリティの限界を押し広げ続けるGMの卓越したデザインおよびエンジニアリングチームの実力を示す証です。 アルティアは、そのビジョンを具現化し、ビジュアル体験が車両そのものと同様に高性能でラグジュアリーなものとなるよう支援するHMIツールを提供できることを誇りに思います。」

今回の受賞はGMにとって歴史的な快挙であり、ヴィスティックが2025年のキャデラック・リリック (Cadillac LYRIQ) に続き、ドイツ・カー・オブ・ザ・イヤーのラグジュアリー部門で2年連続受賞という、いかなる自動車メーカーにとっても初となる成果を達成したことを示している。 この成功は、キャデラックがラグジュアリーと革新の旗手として再興を遂げつつあることへの世界的な評価の高まりを力強く裏付けるものである。

アルティアについて

アルティアは、構想から最終製品コードまで活用できるグラフィカルユーザーインタフェースの設計および開発ツールを提供するソフトウェア企業である。 同社のGUIエディターであるアルティア・デザイン (Altia Design) は、開発チームがモデルベース開発プロセスを実装する機能を提供し、チーム内の明確なコミュニケーションとユーザーインターフェース開発の加速を可能にする。 同社のコードジェネレーターであるアルティア・ディープスクリーン (Altia DeepScreen) は、業界をリードする様々な半導体メーカーの幅広い低出力から高出力のプロセッサをサポートしている。 アルティアは、ハードウェアリソースを最大限に活用できるよう最適化された純粋なC言語ソースコードを生成している。 アルティアが生成したグラフィックスコードは、自動車の計器クラスター、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、ラジオからサーモスタット、洗濯機、医療機器に至るまで、世界中の何百万ものディスプレイを駆動している。

同社の使命は、最高の自動車、医療および民生用インタフェースを、最短時間で最低コストのハードウェア上に生産することである。

アルティアは1991年に設立された。 同社の顧客には、コンチネンタル・オートモーティブ (Continental Automotive)、デンソー (Denso)、ステランティス (Stellantis)、フォード・モーター (Ford Motor Company)、ゼネラル・モーターズ (General Motors)、ホンダ (Honda)、ヒョンデ (Hyundai)、ルノー (Renault)、ヴァレオ (Valeo)、ヴィステオン (Visteon) などの自動車OEMおよびティア1企業に加え、エレクトロラックス (Electrolux)、ワールプール (Whirlpool)、メドトロニック (Medtronic)、ノルディックトラック (NordicTrack) などの主要民生機器メーカーが含まれている。

