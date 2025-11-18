Air Canada dévoile son palmarès Top 10 des Meilleurs nouveaux restos et met en lumière les talents culinaires novateurs du pays

Le restaurant Mystic d'Halifax remporte la première place, suivi du restaurant Le Violon à Montréal et du restaurant aKin à Toronto, qui se classent respectivement deuxième et troisième

Un expert culinaire mystère s’est rendu dans plus de 30 établissements et a attribué les 10 premières places à partir d’une évaluation rigoureuse de tous les aspects de l’expérience

Le palmarès des Meilleurs nouveaux restos d’Air Canada, qui célèbre ses 24 ans, est le plus ancien classement de nouveaux restaurants du Canada



MONTRÉAL, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a dévoilé aujourd’hui, lors d’une célébration à Toronto, son palmarès Top 10 des Meilleurs nouveaux restos 2025 au Canada, et a décerné la première place au Mystic, d'Halifax. Dirigé par le chef Malcolm Campbell et son équipe, le Mystic propose des menus dégustation immersifs qui allient le terroir local des Maritimes à des techniques du monde entier, le tout dans un cadre magnifique au bord de l’eau.

En deuxième place, Le Violon, restaurant montréalais dirigé par le chef Danny Smiles, rend hommage au patrimoine culinaire français de la ville avec un menu hypersaisonnier qui marie des saveurs audacieuses à une présentation raffinée. En troisième position, le restaurant aKin, de Toronto, célèbre l’identité multiculturelle de la ville avec des plats d’inspiration mondiale qui repoussent les limites de la gastronomie canadienne moderne.

« Les lauréats de cette année nous rappellent la créativité audacieuse qui façonne aujourd’hui la scène culinaire au Canada, a déclaré Andy Shibata, vice-président – Marques d’Air Canada. Chaque restaurant reflète à sa façon la communauté où il est installé, que son chef repense les classiques canadiens ou qu’il confectionne avec cœur une expérience omakase. Ensemble, ils affichent l’incroyable éventail de saveurs et des cultures que l’on retrouve partout au pays. Nous sommes fiers de mettre leur travail en lumière et d’inciter plus de gens à explorer le Canada à travers sa gastronomie. »

Voici le palmarès Top 10 des Meilleurs nouveaux restos d’Air Canada 2025 :



Mystic (Halifax, N.-É.) : Ce joyau au bord de l’eau allie la chaleur côtière à une élégance raffinée et propose un menu privilégiant poissons et fruits de mer, ancré dans les eaux généreuses de la Nouvelle-Écosse. Ses plats distinctifs mettent en valeur des ingrédients locaux et de source durable, ainsi que des saveurs maritimes, alliant techniques inventives et traditions intemporelles.



Le Violon (Montréal, Qc) : Maestro des traditions culinaires québécoises, Le Violon rend hommage aux influences françaises que l’on trouve à Montréal tout en se forgeant une audacieuse identité propre. Cette destination gastronomique intimiste présente un menu hypersaisonnier composé autour d’ingrédients locaux, avec une présentation soignée et des combinaisons de saveurs originales qui reflètent le riche patrimoine gastronomique de la province.



aKin (Toronto, Ont.) : Célébrant l’identité multiculturelle de Toronto, aKin présente des plats d’inspiration internationale avec des associations de saveurs audacieuses et inattendues. De son atmosphère effervescente à ses créations inspirées de l’imagination du chef, aKin conçoit une expérience qui redéfinit la cuisine canadienne moderne.



Sushi Hyun Omakase (Vancouver, C.-B.) : Réputé pour chaque détail ultrasoigné, Sushi Hyun Omakase propose une expérience omakase magistrale mettant en valeur des poissons et fruits de mer de source durable du Nord-Ouest du Pacifique. Chaque plat rend hommage au savoir-faire culinaire japonais tout en évoquant l’esprit de la côte ouest.



Maven (Toronto, Ont.) : Maven allie nostalgie et modernité en s’inspirant des plats traditionnels juifs et de l’Europe de l’Est. Avec ses recettes, la chef Shauna Godfrey confère à l’établissement une ambiance de quartier chaleureuse avec une touche sophistiquée, et invite les convives à se sentir comme à la maison tout en se régalant de saveurs réconfortantes réinventées.



Nero Tondo (Vancouver, C.-B.) : Des pâtes faites à la main, des sauces audacieuses et des accords mets-vins soigneusement sélectionnés caractérisent la cuisine italienne contemporaine du Nero Tondo. Imprégné d’influences régionales, le menu du restaurant offre un équilibre parfait entre les techniques traditionnelles et les profils de saveurs innovants.



Yan Dining Room (Toronto, Ont.) : La tradition du « Yan », « banquet » en chinois, a inspiré cette expérience gastronomique exclusive de huit services créée par la chef Eva Chin. La cuisine néo-chinoise y prend vie grâce à des ingrédients locaux et de saison, ainsi qu’à une réinterprétation raffinée des techniques culinaires traditionnelles.



Sumibiyaki Arashi (Vancouver, C.-B.) : Ce restaurant omakase de 14 places sublime l’art du yakitori, chaque brochette étant cuite sur du charbon blanc binchotan pour révéler des saveurs délicates tout en précision. Les poissons de saison, les plats à base de légumes et les textures innovantes apportent de la profondeur au menu, tout en respectant les principes d’équilibre et de retenue.



Pasta Pooks (Montréal, Qc) : Pasta Pooks, un restaurant à service au comptoir au style jeune et dynamique, marie le réconfort des pâtes faites à la main à des touches originales. Des saveurs audacieuses et une présentation ludique font de ce populaire établissement montréalais une destination incontournable pour les gourmands.



Niwa (Vancouver, C.-B.) : Niwa allie l’élégance de la nature à la sophistication culinaire en proposant des plats inspirés des ingrédients du Nord-Ouest du Pacifique et des techniques asiatiques. De la présentation harmonieuse aux combinaisons de saveurs raffinées, Niwa crée une expérience gastronomique mémorable qui allie simplicité et savoir-faire.





Une célébration de l’excellence culinaire canadienne



Le dévoilement des 10 meilleurs nouveaux restaurants de cette année s’est déroulé lors d’un événement spécial à Toronto le 17 novembre 2025. Air Canada a invité les chefs et les équipes des 10 meilleurs restaurants à recevoir leurs récompenses et à présenter des plats de leurs menus primés aux professionnels du secteur, à ses invités et à certains membres du public.

Le palmarès Top 10 des Meilleurs nouveaux restos d’Air Canada est présenté grâce au généreux soutien d’Amex, partenaire national du programme depuis plusieurs années. Air Canada remercie Amex pour son engagement continu à enrichir le paysage culinaire canadien.

« Notre collaboration avec Air Canada continue de mettre de l’avant la créativité et l’innovation qui définissent le paysage culinaire canadien, a déclaré Kim Kuzmak, vice-présidente des avantages, des partenariats et de la marque Art de vivre d’American Express Canada. À American Express, nous avons à cœur de proposer à nos titulaires de cartes des expériences qui mettent en valeur les talents culinaires du Canada. Nous sommes fiers de soutenir le programme Meilleurs nouveaux restos d’Air Canada et les chefs qui font du Canada une destination gastronomique de renommée mondiale. »

Tourisme gastronomique et au-delà



Depuis 24 ans, le programme Meilleurs nouveaux restos d’Air Canada continue d’inciter les Canadiens et les Canadiennes à explorer le monde par le truchement de la gastronomie. Du Mystic, au cœur de la florissante scène culinaire d'Halifax, au savoir-faire de Sushi Hyun Omakase à Vancouver, le palmarès présente des destinations qui valent le détour autant pour leurs repas inoubliables que pour le plaisir du voyage.

Pour en savoir plus sur la mouture 2025 du programme Meilleurs nouveaux restos d’Air Canada et sur les 10 lauréats, visitez le site du palmarès.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos d’American Express

American Express (NYSE : AXP) est une marque mondiale haut de gamme de solutions de paiement et d’art de vivre propulsée par les technologies. Nos employés de partout dans le monde appuient nos clients avec des produits, des services et des expériences qui se démarquent et qui enrichissent leur vie tout en favorisant leur succès en affaires. Fondée en 1850 et basée à New York, la marque d’American Express repose sur la confiance, la sécurité, la qualité de service et une longue histoire de prestation d’innovations et de valeur à ses clients. Comptant plus de cent millions d’établissements de marchands dans notre réseau mondial, nous cherchons à offrir chaque jour la meilleure expérience qui soit à une grande variété de clients, de petites et moyennes entreprises et de grandes sociétés.

