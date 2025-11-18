Alm. Brand Group afholder kapitalmarkedsdag og offentliggør finansielle mål for 2028

Alm. Brand Group afholder i dag kapitalmarkedsdag (Capital Markets Day), hvor den nye strategi Unfolding the scale potential og finansielle mål for 2028 præsenteres.

Finansielle mål frem mod 2028

Efter en succesfuld integration af Codan med realisering af synergier og skabelsen af én forsikringsplatform, er fundamentet nu på plads til at udfolde skalapotentialet som 100% dansk-fokuseret skadesforsikringsselskab. Alm. Brand Group forventer derfor i den nye strategiperiode (2026-2028) at skabe betydelige gevinster på effektivisering af driften, hvilket fører til en målsætning om et forsikringsresultat inklusive afløbsgevinster på 2.350 mio. kr. i 2028. Dette er en stigning på 500 mio. kr. i forhold til målsætningen for 2025.

For forsikringsdriften er der sat et mål om at reducere combined ratio til 82 i 2028, hvori en reduktion af omkostningsprocenten til 16 er indeholdt.

Alm. Brand Group sigter fortsat mod at udlodde en høj andel af den fremtidige indtjening til sine aktionærer. Alm. Brand Group fastholder derfor sin udlodningspolitik med en pay-out ratio på minimum 80% og forventer, at udlodningen også i de kommende år vil ske i en kombination af udbyttebetaling og aktietilbagekøb.

Udvidelsen af den Partielle Interne Model (PIM) reducerer kapitalbehovet og muliggør yderligere aktietilbagekøb på 600 mio. kr., som ventes iværksat i løbet af 2026. Med henblik på at sikre en fortsat robust kapitalposition hæves kapitalmålsætningen fra 170 % til 180 % af solvenskapitalkravet.

De strategiske initiativer, i kombination med aktietilbagekøb, målsættes med henblik på at lede til vækst i resultat pr. aktie på gennemsnitligt 10% årligt i perioden 2026 til 2028. Alm. Brand Group introducerer desuden et nyt rentabilitetsmål defineret som forrentning af solvenskapitalen (Return on Own Funds, RoOF), som målsættes til 40% i 2028.

Dagens præsentation er tilgængelig på investorrelations.almbrand.dk/Danish/Capital-Markets-Day. Kapitalmarkedsdagen vil blive webcastet live klokken 10.30-ca. 13.00 (CET) og vil efterfølgende ligeledes være tilgængelig her.

