Mavenir präsentiert Unternehmens-Update und KI-Vision auf dem jährlichen globalen Analysten-Event

RICHARDSON, Texas, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, ein Softwareunternehmen, das KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, veranstaltet vom 19. bis 20. November 2025 sein jährliches Analysten-Event, um die aktualisierte Marktpositionierung und den Fahrplan des Unternehmens vorzustellen. Das Event wird hervorheben, wie die Telco-First-, Cloud-nativen und AI-by-Design-Lösungen von Mavenir es Betreibern ermöglichen, ihren Weg zu autonomen Netzwerken zu beschleunigen, die Betriebseffizienz zu steigern und neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschließen.

Die Vision von Mavenir ist es, den Wandel der Branche von KI-integrierten zu KI-nativen Netzwerken zu ermöglichen. Da sich die Betreiber zu stärker softwaregesteuerten, serviceorientierten TechCo-Modellen entwickeln, wird die Fähigkeit zur Automatisierung des Betriebs und zur intelligenten Verwaltung von Netzwerkressourcen immer wichtiger. Auf dem Event wird Mavenir seine aktualisierten strategischen Prioritäten zur Unterstützung dieses Wandels vorstellen.

Die aktualisierte Strategie von Mavenir konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche:

KI für autonome Netzwerke – Förderung der agentenbasierten Service-Sicherung und Netzwerkintelligenz für betriebliche Effizienz und die Realisierung autonomer Netzwerke der TMF-Stufen 4/5.

KI für die Monetarisierung – schnelle Entwicklung und Bereitstellung neuer KI-Dienste unter Nutzung von Mavenirs breiter Installationsbasis im Core-Produktportfolio.

AI-RAN – Förderung der Energieeffizienz, Spektrumoptimierung sowie Unterstützung nicht-terrestrischer Netzwerke (NTN) und Makro-Deployments mit standortbezogener Rechenleistung und Edge-Intelligenz.



Das Event beinhaltet Präsentationen von führenden Mobilfunkbetreibern, umfassende Portfolio-Updates sowie die aktualisierte Unternehmensstrategie und -vision mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung des Unternehmens hin zu KI-nativen Netzwerken.

Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir, der das zweitägige Event mit der Vorstellung der aktualisierten Strategie und Vision eröffnen wird, erklärte: „Telekommunikation ist unsere DNA, und wir haben ein tiefes Verständnis dafür, wie sich Netzwerke weiterentwickeln müssen. Die Betreiber konzentrieren sich heute darauf, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Übergang zu autonomen Netzwerkbetriebsmodellen zu beschleunigen. Unsere Strategie spiegelt den Entwicklungstrend der Branche wider – hin zu intelligenten, automatisierten und anpassungsfähigen Netzwerken. Mavenir kombiniert unübertroffene Telekommunikationsexpertise mit offener, skalierbarer, Cloud-nativer Software, um Mobilfunknetze mit AI-by-Design-Lösungen zu verbessern. Dieses Event bietet die Gelegenheit, unsere Ausrichtung mitzuteilen und direkt mit der globalen Analysten-Community der Telekommunikationsbranche in Kontakt zu treten.“

