Mavenir presentará actualización corporativa y visión de IA en el evento anual global para analistas

RICHARDSON, Texas, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, la empresa de software que construye redes móviles con diseño basado en inteligencia artificial (IA), celebrará su evento anual para analistas los días 19 y 20 de noviembre de 2025 para presentar su posicionamiento actualizado en el mercado y su plan de acción. El evento destacará cómo las soluciones de Mavenir, telco-first, nativas en la nube y diseñadas con IA, permiten a los operadores acelerar su camino hacia redes autónomas, impulsando la eficiencia operativa y desbloqueando nuevas oportunidades de monetización.

La visión de Mavenir es facilitar la transición de la industria desde redes integradas con IA a redes nativas en IA. A medida que los operadores evolucionan hacia modelos más orientados al software y los servicios, los llamados TechCo, la capacidad de automatizar operaciones y gestionar de manera inteligente los recursos de red se vuelve esencial. En el evento, Mavenir presentará sus prioridades estratégicas actualizadas para apoyar esta transición.

La estrategia actualizada de Mavenir se centrará en tres áreas clave:

IA para redes autónomas: avanzar en aseguramiento de servicios con agentes inteligentes y en inteligencia de red para mejorar la eficiencia operativa y habilitar redes autónomas de nivel TMF 4/5.

IA para monetización: desarrollo y entrega acelerados de nuevos servicios de IA aprovechando la amplia huella de despliegues del núcleo de Mavenir.

AI-RAN: impulsar la eficiencia energética, la optimización del espectro y habilitar redes no terrestres (NTN) y despliegues macro con computación consciente de la ubicación e inteligencia en el Edge.





El evento incluirá presentaciones de importantes operadores móviles, actualizaciones integrales del portafolio y la estrategia y visión corporativa renovadas, con un enfoque claro en el avance de la empresa hacia redes nativas en IA.

Pardeep Kohli, presidente y CEO de Mavenir, quien abrirá el evento de dos días presentando la estrategia y visión actualizadas de la compañía, dijo: "Telco es nuestro ADN, y tenemos un profundo conocimiento de cómo deben evolucionar las redes. Hoy los operadores están enfocados en mejorar la eficiencia operativa y acelerar el paso hacia operaciones de red autónomas. Nuestra estrategia refleja hacia dónde se dirige la industria: hacia redes inteligentes, automatizadas y adaptativas. Mavenir combina una experiencia en telecomunicaciones inigualable con software abierto, escalable y nativo en la nube para potenciar redes móviles con soluciones diseñadas con IA. Este evento es una oportunidad para compartir nuestra dirección y conectar directamente con la comunidad global de analistas del sector".

