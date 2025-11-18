Mavenir présentera sa stratégie d’entreprise et sa vision de l’IA lors de l’Annual Global Analyst Event

RICHARDSON, Texas, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, l’éditeur de logiciels spécialisé dans la conception de réseaux mobiles alimentés par l’IA dès la conception, organisera son Annual Global Analyst Event les 19 et 20 décembre 2025. L’entreprise y présentera son nouveau positionnement sur le marché ainsi que sa feuille de route. Cet événement présentera les solutions de Mavenir. Axées sur les télécommunications, basées sur le cloud et intégrant l’IA dès la conception, ces solutions permettent aux opérateurs d’accélérer leur transition vers des réseaux autonomes, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et d’exploiter de nouvelles opportunités de monétisation.

La vision de Mavenir est de permettre à l’industrie de passer des réseaux intégrant l’IA aux réseaux construits autour de l’IA. À mesure que les opérateurs évoluent vers des modèles d’entreprises technologiques davantage axés sur les logiciels et les services, la capacité à automatiser les opérations et à gérer intelligemment les ressources réseau s’avère primordiale. Lors de cet événement, Mavenir présentera ses nouvelles priorités stratégiques en vue de favoriser cette transition.

La nouvelle stratégie de Mavenir se concentrera sur trois secteurs clés :

L’IA au service de l’autonomie des réseaux : améliorer l’assurance de service agentique et l’intelligence réseau pour optimiser l’efficacité opérationnelle et permettre la mise en place de réseaux autonomes TMF de niveau 4/5.

L’IA au service de la monétisation : développement et fourniture rapides de nouveaux services basés sur l’IA, en exploitant la vaste infrastructure de déploiement des produits phares de Mavenir.

Des solutions AI-RAN : amélioration de l’efficacité énergétique, optimisation du spectre, et mise en place de réseaux non terrestres (NTN) et de déploiements macro grâce à des capacités de calcul géolocalisées et à l’intelligence périphérique.



Cet événement comprendra des présentations de clients opérateurs mobiles de premier plan, des mises à jour complètes du portefeuille, ainsi que la stratégie et la vision actualisées de l’entreprise, clairement axées sur la progression de celle-ci vers des réseaux conçus autour de l’IA.

Pardeep Kohli, PDG de Mavenir, qui inaugurera ces deux journées en présentant la stratégie et la nouvelle vision de l’entreprise, a déclaré : « Les télécommunications font partie de notre ADN, et nous comprenons parfaitement de quelle manière les réseaux doivent évoluer. Aujourd’hui, les opérateurs se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et sur l’accélération de la transition vers l’exploitation autonome des réseaux. Notre stratégie reflète la tendance actuelle du secteur, à savoir : des réseaux intelligents, automatisés et adaptatifs. En combinant une expertise inégalée dans le domaine des télécommunications avec des logiciels ouverts, évolutifs et basés sur le cloud, Mavenir optimise les réseaux mobiles grâce à des solutions conçues avec l’IA dès la conception. Cet événement est l’occasion de présenter notre vision et d’échanger directement avec la communauté mondiale des analystes en télécommunications. »

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud natives, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont élaborées par intégration de l’IA dès la conception, offrant ainsi aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mavenir.com

Contacts médias

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com