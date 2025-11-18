Mavenir תציג עדכון תאגידי וחזון בינה מלאכותית באירוע אנליסטים גלובלי שנתי

ריצ'רדסון, טקסס, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, חברת התוכנה שבונה רשתות סלולר שמבוססות מהראשית על בינה מלאכותית (AI by design), תקיים את אירוע האנליסטים השנתי שלה ב-19-20 בנובמבר 2025, כדי לתאר את מיצוב השוק המעודכן של החברה וכדי להציג את מפת הדרכים שלה. האירוע ידגיש כיצד פתרונות ה-AI by design של Mavenir, המבוססים על ענן וממוקדים בטלקום, מאפשרים למפעילות להאיץ את המסע שלהן לעבר רשתות אוטונומיות, להניע יעילות תפעולית ולהשיג הזדמנויות חדשות למוניטזציה.

החזון של Mavenir הוא לאפשר את המעבר של התעשייה מרשתות בהן משלבים בינה מלאכותית לרשתות שפועלות באמצעות בינה מלאכותית. ככל שמפעילות מתפתחות לעבר שימוש במודלים של חברות טכנולוגיה (TechCo) מונעי תוכנה ומוכווני שירותים, היכולת להפוך פעולות לאוטומטיות ולנהל משאבי רשת בצורה חכמה הופכת לקריטית. באירוע, Mavenir תתווה את סדרי העדיפויות האסטרטגיים המעודכנים שלה לתמיכה בהמרה הזו.

האסטרטגיה המעודכנת של Mavenir תתמקד בשלושה תחומים מפתח:

בינה מלאכותית לרשתות אוטונומיות - קידום הבטחון בשימוש בסוכני שירות ובינת רשת להשגת יעילות תפעולית שתאפשר רשתות אוטונומיות ברמה 4/5 של TMF .

בינה מלאכותית למונ י טזציה - פיתוח ואספקה ​​ מהירים של שירותי בינה מלאכותית חדשים הממנפים את טביעת הרגל הרחבה של פריסת מוצרי הליבה של Mavenir .

AI-RAN - קידום יעילות אנרגטית, מיטוב ה ספקטרום, ואפשו ר של רשתות לא ארציות ( NTN ) ופריסות מאקרו באמצעות מחשוב מודע למיקום ובינ ה ב קצה.





האירוע יכלול מצגות של לקוחות מובילים של מפעילי סלולר, עדכוני פורטפוליו מקיפים והאסטרטגיה והחזון המעודכנים של החברה, תוך התמקדות ברורה בהתקדמות החברה לעבר רשתות מקוריות בינה מלאכותית.

נשיא ומנכ"ל Mavenir, פרדיפ קוהלי (Pardeep Kohli), שיפתח את האירוע בן היומיים בהצגת האסטרטגיה והחזון המעודכנים של החברה, אמר: " Telco היא ה-DNA שלנו, ויש לנו הבנה עמוקה כיצד רשתות צריכות להתפתח. המפעילים כיום מתמקדים בשיפור היעילות התפעולית ובהאצת המעבר לתפעול רשת אוטונומית. האסטרטגיה שלנו משקפת לאן התעשייה הולכת - לעבר רשתות חכמות, אוטומטיות ומסתגלות. Mavenir משלבת מומחיות ללא תחרות בתחום הטלקומוניקציה עם תוכנה פתוחה, ניתנת להרחבה ומקורית בענן כדי לשפר את הרשתות הסלולריות עם פתרונות מבוססי בינה מלאכותית. אירוע זה הוא הזדמנות לחלוק את הכיוון שלנו וליצור קשר ישיר עם קהילת אנליסטים גלובלית של טלקום".

אודות Mavenir

Mavenir מאפשרת רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות באמצעות פיתוח פתרונות תוכנה מבוססי בינה מלאכותית עבור מפעילי סלולר. המומחיות העמוקה של החברה בתחום הטלקומוניקציה הוכחה באמצעות פריסות עם יותר מ- 300 שירותי תקשורת ברחבי העולם ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יחד יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. Mavenir משלבת את ניסיון הטלקומוניקציה העמוק שלה עם מומחיות הענן וה-IT ומערכי מדעי הנתונים החיוניים לפתרון אתגרי לקוחות אמיתיים. פתרונות התוכנה המוכחים שלה הם בינה מלאכותית בעיצוב, ומספקים את העתיד המקורי של בינה מלאכותית ואת התפתחות המפעילים ל-TechCos.

למידע נוסף, בקרו באתר www.mavenir.com

למידע נוסף – מדיה:

Mavenir PR Contacts:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bc8059f-239c-43c9-a769-8c2d11bd388a



