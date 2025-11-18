Mavenir akan Menyampaikan Info Terbaru Perusahaan dan Visinya terkait AI pada Acara Analis Global Tahunan

RICHARDSON, Texas, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, perusahaan perangkat lunak yang membangun jaringan seluler dengan konsep yang mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, akan menyelenggarakan acara analis tahunan pada tanggal 19-20 November 2025. Acara ini bertujuan untuk memaparkan info terbaru tentang posisinya di pasar dan rencana perusahaan. Acara ini akan menyoroti bagaimana solusi Mavenir yang mengutamakan telekomunikasi, berbasis cloud, dan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan memungkinkan para operator untuk mempercepat perjalanan mereka menuju operasi jaringan otonom. Dengan demikian, Mavenir dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membuka peluang monetisasi baru.

Visi Mavenir adalah memudahkan transisi industri dari jaringan terintegrasi AI menjadi jaringan berbasis AI. Seiring dengan perkembangan operator yang beralih ke model TechCo yang lebih berorientasi layanan dan berbasis perangkat lunak, kemampuan untuk mengotomatisasi operasi dan mengelola sumber daya jaringan secara cerdas menjadi sangat penting. Di acara ini, Mavenir akan memaparkan prioritas strategis terbarunya untuk mendukung transisi ini.

Strategi terbaru Mavenir akan berfokus pada tiga area utama:

AI untuk jaringan otonom – mendorong jaminan layanan berbasis agen dan kecerdasan jaringan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memungkinkan tercapainya jaringan otonom TMF Level 4/5.

AI untuk monetisasi – pengembangan dan penyediaan cepat layanan AI baru dengan memanfaatkan jejak penerapan produk inti Mavenir yang besar.

AI-RAN – mendorong efisiensi energi, pengoptimalan spektrum, serta mendukung jaringan non-terestrial (NTN) dan penerapan makro dengan komputasi yang dapat menentukan lokasi sendiri dan kecerdasan di edge.



Acara ini akan menyertakan presentasi dari pelanggan operator seluler terkemuka, info terbaru yang komprehensif tentang portofolio, serta strategi dan visi terbaru perusahaan, dengan fokus jelas pada perkembangan perusahaan menuju jaringan berbasis AI.

Presiden & CEO Mavenir, Pardeep Kohli, akan membuka acara dua hari tersebut dengan memaparkan strategi dan visi terbaru perusahaan. Beliau menyebutkan: “Telekomunikasi adalah DNA kami, dan kami memahami secara mendalam bagaimana jaringan perlu berevolusi. Saat ini, para operator berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan mempercepat langkah menuju operasi jaringan otonom. Strategi kami mencerminkan arah industri saat ini, yaitu menuju jaringan yang cerdas, otomatis, dan adaptif. Mavenir memadukan keahlian domain telekomunikasi yang tak tertandingi dengan perangkat lunak berbasis cloud yang terbuka dan skalabel untuk meningkatkan jaringan seluler melalui solusi yang berkonsep mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan. Acara ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan arah kami dan berinteraksi secara langsung dengan komunitas analis telekomunikasi global.”

Mavenir menghadirkan jaringan cerdas, otomatis, dan dapat diprogram melalui pengembangan solusi perangkat lunak yang mengutamakan telekomunikasi, berbasis cloud, dan yang mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, untuk operator seluler. Keahlian mendalam perusahaan ini di bidang telekomunikasi telah terbukti melalui implementasi bersama dengan lebih dari 300 operator secara global di lebih dari 120 negara, yang secara bersama-sama melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Mavenir menggabungkan pengalaman telekomunikasinya yang mendalam dengan keahlian cloud dan TI serta keahlian sains data yang sangat penting untuk memecahkan tantangan nyata yang dihadapi pelanggan. Solusi perangkat lunaknya yang telah terbukti mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, sehingga membawa masa depan yang sepenuhnya berbasis AI dan membantu operator bertransformasi menjadi perusahaan teknologi (TechCos).

