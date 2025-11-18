マベニア (Mavenir)、年次グローバルアナリストイベントにて企業アップデートおよびAIビジョンを発表

テキサス州リチャードソン発, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI設計を基盤とするモバイルネットワークを構築するソフトウェア企業であるマベニアは、2025年11月19日〜20日に年次アナリストイベントを開催し、同社の最新の市場ポジショニングおよびロードマップを概説する。 同イベントでは、マベニアの通信事業者を第一に考えたクラウドネイティブかつAI設計によるソリューションが、通信事業者の自律型ネットワークへの移行を加速し、運用効率を高め、新たな収益化機会を開拓する方法を取り上げる。

マベニアのビジョンは、業界の潮流をAI統合型ネットワークからAIネイティブネットワークへと転換することである。 通信事業者が、よりソフトウェア駆動型かつサービス指向のテクノロジー企業 (TechCo) モデルへ進化する中で、運用の自動化とネットワークリソースのインテリジェントな管理が極めて重要になっている。 今回のイベントでは、マベニアがこの移行を支援するための最新の戦略的優先事項を概説する。

最新のマベニアの戦略では、以下の3つの主要分野に焦点を当てる：

自律型ネットワークのためのAI – エージェント型のサービスアシュアランスおよびネットワークインテリジェンスを進化させ、運用効率を高め、TMFレベル4/5の自律型ネットワークを実現する。

収益化のためのAI – マベニアの大規模なコア製品展開基盤を活用し、新たなAIサービスを迅速に開発・提供する。

AI-RAN – 位置情報を活用したコンピュートおよびエッジインテリジェンスにより、エネルギー効率の向上、スペクトル最適化、さらに非地上系ネットワーク (NTN) およびマクロ展開を実現する。



同イベントでは、主要なモバイル通信事業者顧客による講演、包括的なポートフォリオアップデート、そして同社の最新戦略とビジョンが紹介され、AIネイティブネットワークへの進化に明確に焦点が当てられる。

2日間のイベント冒頭で最新の戦略とビジョンを発表するマベニアの社長兼CEOパルディープ・コーリ (Pardeep Kohli) は次のように述べる。「通信は当社のDNAであり、ネットワークがどのように進化すべきかを深く理解しています。 現在、通信事業者は運用効率の改善と、自律型ネットワーク運用への移行加速に重点を置いています。 当社の戦略は、業界が向かう方向を反映したものであり、ネットワークはよりインテリジェントで、自動化され、適応力を備えたものへと進化していきます。 マベニアは、比類のない通信分野の専門知識と、オープンでスケーラブルなクラウドネイティブソフトウェアを組み合わせ、AI設計を基盤とするソリューションによってモバイルネットワークを強化しています。本イベントは、当社の方向性を共有し、世界の通信業界アナリストコミュニティと直接意見交換を行う機会となります。」

マベニアについて

マベニアは、モバイル通信事業者向けに通信事業者 (Telco) を第一に考えたクラウドネイティブかつAI設計によるソフトウェアソリューションを開発し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークの実現を可能にしている。 同社は、世界120か国以上で300社を超える通信事業者に導入されており、これらの事業者が世界の加入者の50%以上にサービスを提供していることから、通信分野における深い専門知識が実証されている。 マベニアは、豊富な通信分野の経験に加え、クラウドおよびIT (情報技術)の専門知識、ならびにデータサイエンスのスキルを融合し、実際の顧客課題の解決に必要な能力を備えている。 同社の実績あるソフトウェアソリューションはAI設計に基づいており、AIネイティブな未来の実現と通信事業者のテクノロジー企業への進化を支援している。

詳細については、 www.mavenir.com を閲覧されたい。

