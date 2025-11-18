Mavenir, 연례 글로벌 애널리스트 행사에서 기업 업데이트 및 AI 비전 발표

이틀간 진행되는 이번 행사에서 코어(Core)와 AI 기반 자동화 전반에 걸친 Mavenir의 전략과 로드맵을 제시하며, 통신사업자들이 AI 통합(AI-integrated) 네트워크에서 AI 네이티브(AI-native) 네트워크로 전환하는 여정을 지원하는 방향성을 설명할 예정

텍사스주 리처드슨, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 소프트웨어 기반의 AI 설계 /8AI-by-design) 모바일 네트워크 구축 기업인 Mavenir가 자사의 최신 시장 포지셔닝과 로드맵을 발표하기 위해 2025년 11월 19~20일 연례 애널리스트 이벤트를 개최한다. 이번 행사에서는 Mavenir의 통신사 중심(telco-first), 클라우드 네이티브, AI-by-design 솔루션이 통신사업자들이 자율 네트워크로의 전환 속도를 높이고, 운영 효율성을 향상시키며, 새로운 수익 창출 기회를 열어주는 방식을 조명할 예정이다.

Mavenir의 비전은 업계가 AI 통합(AI-integrated) 네트워크에서 AI 네이티브 네트워크로 이동하도록 지원하는 것이다. 통신사들이 보다 소프트웨어 중심적이고 서비스 지향적인 TechCo 모델로 진화함에 따라, 운영 자동화와 지능형 네트워크 자원 관리는 필수 요소가 되고 있다. 이번 행사에서 Mavenir는 이러한 전환을 뒷받침하기 위한 최신 전략적 우선순위를 제시할 예정이다.

업데이트된 Mavenir의 전략은 다음 세 가지 핵심 영역에 집중하고 있다:

AI 자율 네트워크를 위한 AI -- 운영 효율성을 극대화하기 위해 에이전틱 기반 서비스 보증및 네트워크 인텔리전스를 고도화해, TMF 레벨 4/5 자율 네트워크 구현을 지원한다.

수익 창출을 위한 AI -- Mavenir가 전 세계에 구축해 놓은 대규모 코어 네트워크 제품 기반을 활용해, 새로운 AI 서비스를 신속하게 개발·제공함으로써 신규 수익 모델을 창출한다.

AI-RAN -- 에너지 효율 향상, 스펙트럼 최적화, 위치 기반 컴퓨트(Location-Aware Compute) 및 엣지 인텔리전스(Edge Intelligence)를 통해 NTN(비지상 네트워크) 및 매크로 기지국 배치를 가능하게 한다.





이번 행사에서는 주요 모바일 통신사업자 고객사의 발표, 포트폴리오 전반에 대한 업데이트, 그리고 AI-네이티브 네트워크로의 전환에 초점을 맞춘 회사의 최신 전략과 비전이 공유될 예정이다.

이틀간의 행사를 개막하며 최신 전략과 비전을 발표할 Mavenir의 사장 겸 CEO인 Pardeep Kohli는 “통신(Telco)은 우리의 DNA이며, 우리는 네트워크가 어떻게 진화해야 하는지를 깊이 이해하고 있다. 오늘날 통신사업자들은 운영 효율성 개선과 자율 네트워크 운영으로의 전환 가속화에 주력하고 있다. 우리의 전략은 업계가 나아가는 방향—지능적이고 자동화되며 적응형인 네트워크—을 그대로 반영한다."고 말했다. 이어 "Mavenir는 독보적인 통신 도메인 전문성과 개방형·확장형·클라우드 네이티브 소프트웨어를 결합하여 AI-by-design 솔루션으로 모바일 네트워크를 강화하고 있다. 이번 행사는 우리의 방향성을 공유하고 전 세계 통신 분석가 커뮤니티와 직접 소통할 수 있는 소중한 기회가 될 것이다”라고 밝혔다.

Mavenir는 모바일 통신사를 위해 통신사 중심(telco-first), 클라우드 네이티브, AI-by-design 소프트웨어 솔루션을 개발하여 지능형·자동화·프로그래머블 네트워크를 가능하게 하고 있다. 회사는 전 세계 120개국, 300여 개 통신사에 구축된 실적을 통해 깊은 통신 도메인 전문성을 입증했으며, 이는 전 세계 가입자의 50% 이상을 지원하는 규모다. Mavenir는 이러한 통신 분야 경험에 더해, 클라우드·IT 기술, 데이터 과학 역량을 결합해 실제 고객 문제를 해결하는 데 필요한 기반을 갖추고 있다. Mavenir의 검증된 소프트웨어 솔루션은 처음부터 AI 기반으로 설계되어 있어, AI-네이티브 네트워크의 미래와 통신사업자의 ‘TechCo’로의 진화를 실현하는 데 기여하고 있다.

