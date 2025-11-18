Mavenir Sampaikan Kemas Kini Korporat dan Visi AI di Acara Tahunan Penganalisis Global

RICHARDSON, Texas, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, syarikat perisian yang membina rangkaian mudah alih berasaskan AI, akan mengadakan acara tahunan penganalisis pada 19-20 November 2025 untuk membentangkan kedudukan pasaran terkini dan pelan hala tuju yang telah dikemas kini. Acara ini akan menyerlahkan cara penyelesaian Mavenir yang berasaskan pendekatan telekomunikasi (telco-first), natif awan dan direka berasaskan AI membolehkan pengendali mempercepatkan perjalanan mereka ke arah rangkaian autonomi, meningkatkan kecekapan operasi serta membuka peluang pengewangan baharu.

Visi Mavenir adalah untuk membolehkan industri beralih daripada rangkaian bersepadu AI kepada rangkaian asli AI. Ketika pengendali berkembang ke arah model TechCo yang lebih berasaskan perisian dan berorientasikan perkhidmatan, keupayaan untuk mengautomasikan operasi dan mengurus sumber rangkaian secara pintar menjadi semakin kritikal. Pada acara tersebut, Mavenir akan menggariskan keutamaan strategik terkini bagi menyokong peralihan ini.

Strategi terkini Mavenir akan memberi tumpuan kepada tiga bidang utama:

AI untuk rangkaian autonomi – memajukan jaminan perkhidmatan berasaskan agen dan kecerdasan rangkaian bagi meningkatkan kecekapan operasi serta membolehkan pencapaian rangkaian autonomi TMF Tahap 4/5.

AI untuk pengewangan – pembangunan dan penyampaian pantas perkhidmatan AI baharu dengan memanfaatkan jejak besar produk teras Mavenir.

AI-RAN – memacu kecekapan tenaga, pengoptimuman spektrum serta membolehkan rangkaian bukan terestrial (NTN) dan pelaksanaan makro dengan pengkomputeran berasaskan lokasi serta kecerdasan tepi (edge intelligence).



Acara ini akan merangkumi pembentangan daripada pelanggan pengendali mudah alih terkemuka, kemas kini portfolio menyeluruh serta strategi dan visi syarikat yang telah dikemas kini, dengan fokus jelas terhadap kemajuan syarikat ke arah rangkaian asli AI.

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Mavenir, Pardeep Kohli, yang akan membuka acara dua hari tersebut dengan membentangkan mengenai strategi dan visi terkini syarikat, berkata: “Telekomunikasi adalah DNA kami dan kami mempunyai pemahaman mendalam tentang bagaimana rangkaian perlu berkembang. Pengendali hari ini memberi tumpuan kepada meningkatkan kecekapan operasi dan mempercepatkan peralihan ke arah operasi rangkaian autonomi. Strategi kami mencerminkan hala tuju industri – ke arah rangkaian yang pintar, automatik dan adaptif. Mavenir menggabungkan kepakaran domain telekomunikasi yang tiada tandingan dengan perisian terbuka, berskala dan natif awan untuk mempertingkatkan rangkaian mudah alih melalui penyelesaian yang direka berasaskan AI.”

Perihal Mavenir

Mavenir memperkasakan pembangunan rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan melalui penyelesaian perisian berasaskan pendekatan telekomunikasi (telco-first), natif awan dan direka berasaskan AI untuk pengendali mudah alih. Kepakaran mendalam syarikat dalam bidang telekomunikasi telah terbukti melalui pelaksanaan bersama lebih 300 pengendali di lebih 120 negara, yang secara kolektif menyediakan perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan mudah alih di seluruh dunia. Mavenir menggabungkan kepakaran luas dalam bidang telekomunikasi dengan kemahiran teknologi awan, IT dan sains data yang penting untuk menyelesaikan cabaran sebenar pelanggan. Penyelesaian perisian yang terbukti ini direka berasaskan AI, memacu masa depan berteraskan AI dan membantu pengendali berkembang menjadi syarikat teknologi (TechCos).

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Hubungan Media

Hubungan PR Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com