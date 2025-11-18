Mavenir Introduz Estratégia Corporativa e Visão de IA em Evento Anual de Analistas Globais

RICHARDSON, Texas, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis IA por design, realizará seu evento anual de analistas nos dias 19 e 20 de novembro de 2025, e introduzir o posicionamento de mercado e o roteiro atualizados da empresa. O evento destacará como as soluções IA por design e nativas na nuvem da Mavenir viabilizam que as operadoras acelerem sua jornada em direção a redes autônomas, impulsionando a eficiência operacional e revelando novas oportunidades de monetização.

A Mavenir tem o objetivo viabilizar a mudança do setor de redes integradas de IA a redes nativas de IA. Com as operadoras evoluindo para modelos TechCo mais orientados a software e a serviços, a capacidade de automatização das operações e de gerenciamento inteligente dos recursos de rede passa a ser essencial. No evento, a Mavenir falará sobre suas novas prioridades estratégicas em apoio à essa transição.

A nova estratégia da Mavenir se concentrará em três áreas principais:

IA para redes autônomas – avanço na garantia de serviço agêntico e na inteligência da rede para eficiência operacional e habilitação de redes autônomas TMF Nível 4/5.

IA para monetização – rápido desenvolvimento e entrega de novos serviços de IA, com a utilização da grande pegada de implantação dos produtos principais da Mavenir.

AI-RAN – impulso da eficiência energética, otimização do espectro, e viabilização de redes não terrestres (NTN) e macroimplantações com a computação com reconhecimento de localização e inteligência de borda.





O evento incluirá apresentações dos principais clientes das operadoras de telefonia móvel, atualizações abrangentes do portfólio, e estratégia e visão atualizadas da empresa, com um foco claro na progressão da empresa em direção às redes nativas de IA.

O Presidente e CEO da Mavenir, Pardeep Kohli, que abrirá o evento de dois dias falando sobre a estratégia de avanço da empresa, disse: “As telecomunicações são o nosso DNA e temos um profundo entendimento de como as redes precisam evoluir. As operadoras estão focadas em aumentar a eficiência operacional e acelerar o movimento em direção a operações de rede autônomas. Nossa estratégia está voltada para o direcionamento do setor a redes inteligentes, automatizadas e adaptáveis. A Mavenir combina uma experiência incomparável no domínio das telecomunicações com software aberto, escalável e nativo da nuvem para aprimorar as redes móveis com soluções que são IA por design.​Este evento é uma oportunidade de compartilhar nossa direção e nos envolver diretamente com a comunidade global de analistas de telecomunicações.”

