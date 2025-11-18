Mavenir เตรียมนำเสนอข้อมูลอัปเดตขององค์กรและวิสัยทัศน์ด้าน AI ในงาน Global Analyst Event ประจำปี

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์ผู้พัฒนาเครือข่ายมือถือที่ออกแบบด้วย AI จะจัดงานวิเคราะห์ประจำปีในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2025 นี้เพื่ออธิบายการปรับตำแหน่งทางการตลาดและโรดแมปที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัท งานนี้จะเน้นให้เห็นว่าโซลูชันของ Mavenir ซึ่งออกแบบโดยยึดแนวทางโทรคมนาคมเป็นหลัก (telco-first) มีโครงสร้างแบบคลาวด์เนทีฟ และใช้ AI ในการออกแบบตั้งแต่ต้น ช่วยผู้ให้บริการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เครือข่ายอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเปิดโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ
วิสัยทัศน์ของ Mavenir คือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมจากเครือข่ายที่ผสานการทำงาน AI ไปสู่เครือข่ายที่เป็น AI แบบเนทีฟ (AI-native) อย่างแท้จริง เมื่อผู้ให้บริการพัฒนาไปสู่รูปแบบ TechCo ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และมุ่งเน้นการให้บริการ ความสามารถในการทำให้การดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติและจัดการทรัพยากรเครือข่ายอย่างชาญฉลาดจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ ในงานนี้ Mavenir จะสรุปลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้
กลยุทธ์ Mavenir ที่อัปเดตแล้วจะมุ่งเน้นไปที่สามด้านหลัก:
- AI สำหรับเครือข่ายอัตโนมัติ มุ่งพัฒนาการรับประกันการให้บริการเชิงตัวแทนและความฉลาดของเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเปิดใช้งานเครือข่ายอัตโนมัติระดับ TMF 4/5
- AI เพื่อการสร้างรายได้ การพัฒนาอย่างรวดเร็วและการส่งมอบบริการ AI ใหม่โดยใช้ประโยชน์จากฐานการปรับใช้ผลิตภัณฑ์หลักขนาดใหญ่ของ Mavenir
- AI-RAN ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของสเปกตรัมให้สูงสุด และรองรับเครือข่ายเหนือผิวดิน (Non-terrestrial network: NTN) และการปรับใช้มาโครด้วยการประมวลผลที่รับรู้ตำแหน่งและปัญญาประดิษฐ์แบบเอจ
งานนี้จะมีการนำเสนอจากจากลูกค้าผู้ให้บริการมือถือระดับแนวหน้า การอัปเดตพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม และกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่อัปเดตของบริษัท โดยมีการเน้นชัดเจนถึงความก้าวหน้าของบริษัทสู่เครือข่าย AI แบบเนทีฟ
Pardeep Kohli ประธานและซีอีโอของ Mavenir ซึ่งจะเป็นผู้กล่าวเปิดงานระยะสองวันนี้ด้วยการนำเสนอแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัท กล่าวว่า “โทรคมนาคมคือ DNA ของเรา และเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเครือข่ายจำเป็นต้องพัฒนาไปอย่างไร ปัจจุบันผู้ให้บริการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานเครือข่ายแบบอัตโนมัติ กลยุทธ์ของเราสะท้อนให้เห็นทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งไป สู่เครือข่ายที่มีความฉลาด ทำงานอัตโนมัติ และปรับตัวได้ Mavenir ผสมผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทรคมนาคมที่ไร้คู่แข่งเข้ากับซอฟต์แวร์แบบเปิด ขยายขนาดได้ และเป็นระบบคลาวด์เนทีฟ เพื่อยกระดับเครือข่ายมือถือด้วยโซลูชันที่ออกแบบด้วย AI ตั้งแต่ต้น งานนี้เป็นโอกาสในการแบ่งปันทิศทางของเราและสร้างการมีส่วนร่วมโดยตรงกับชุมชนนักวิเคราะห์โทรคมนาคมระดับโลก”
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir ผสมผสานประสบการณ์เชิงลึกด้านโทรคมนาคมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และไอที และชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงของลูกค้า โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo
