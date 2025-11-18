Mavenir 将在年度全球分析师大会上公布企业更新与 AI 愿景

德克萨斯州理查森, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于构建 AI 原生设计移动网络的软件公司 Mavenir 将于 2025 年 11 月 19 日至 20 日举办年度分析师大会，并公布其最新的市场定位与发展路线图。 本次活动将重点展示 Mavenir 如何通过其电信优先、云原生、AI 原生的解决方案，助力运营商加速迈向自主网络的进程，从而提升运营效率并开拓新的变现渠道。

Mavenir 的愿景是推动业界从 AI 集成网络向 AI 原生网络转型。 随着运营商向更注重软件驱动和服务导向的科技公司 (TechCo) 模式转型，拥有运营自动化和智能管理网络资源的能力变得至关重要。 在此次活动中，Mavenir 将阐述其支持这一转型的最新战略重点。

Mavenir 的最新战略将聚焦以下三大关键领域：

AI 赋能自主网络——通过提升代理式服务保障与网络智能水平，优化运营效率，助力实现 TMF 4/5 级自主网络。

AI 赋能变现——依托 Mavenir 庞大的核心产品部署基础，实现新型 AI 服务的快速开发与交付。

AI-RAN——提升能效、优化频谱，并通过位置感知计算与边缘智能助力非地面网络 (NTN) 与宏基站部署。



本次活动将包括来自领先移动运营商客户的展示、全面的产品组合更新，以及公司战略与愿景的最新阐述，并明确聚焦于公司迈向 AI 原生网络的进程。

Mavenir 总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 将在为期两天的活动开幕时介绍公司的最新战略与愿景，他表示：“电信是我们的 DNA，我们深刻理解网络需要如何演进。 当今运营商正专注于提高运营效率，加速向自主网络运营迈进。 我们的战略反映了行业的发展方向——朝着智能化、自动化和自适应网络发展。 Mavenir 将无与伦比的电信领域专业知识与开放、可扩展、云原生软件相结合，通过 AI 原生设计的解决方案强化移动网络。本次活动是一次绝佳机遇，让我们能够分享自身发展方向，并与全球电信分析师社区直接交流。”

