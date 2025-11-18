Mavenir 將於年度全球分析師活動上，發佈公司最新動態及人工智能願景

德州李察遜, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力建立 AI 原生設計流動網絡的軟件公司 Mavenir，將於 2025 年 11 月 19 日至 20 日舉辦年度分析師活動，概述公司最新的市場定位和發展藍圖。 該活動將重點介紹 Mavenir 以電訊優先、雲端原生及 AI 原生設計的解決方案，如何協助營運商加快邁向自主網絡，推動營運效率，並開啟嶄新的盈利化機會。

Mavenir 的願景是推動行業從人工智能整合網絡轉向人工智能原生網絡。 隨著營運商朝向更加以軟件驅動、以服務為導向的科技企業 (TechCo) 模式發展，自動化營運與明智地管理網絡資源的能力變得至為重要。 在是次活動中，Mavenir 將概述其更新後的策略重點，以支援這次轉型。

更新後的 Mavenir 策略將專注於三大關鍵領域：

用於自治網絡的 AI – 提升代理服務保障與網絡情報，繼而提高營運效率，並實現 TMF 第 4/5 級的自主網絡。

用於盈利化的 AI – 運用 Mavenir 龐大的核心產品部署基礎，迅速開發及交付嶄新 AI 服務。

AI-RAN – 透過位置感知運算和邊緣智能，提升能源效率、頻譜最佳化，並支援非地面網絡 (NTN) 及宏觀部署。



這次活動將會包括來自頂尖流動營運商客戶的簡報、全面的產品組合更新，以及公司最新策略和願景，並明確聚焦於公司邁向 AI 原生網絡的發展進程。

Mavenir 董事長暨行政總裁 Pardeep Kohli 將在為期兩天的活動中致開幕詞，介紹公司最新策略和願景；他表示：「電訊業是我們的核心所在，而且我們對網絡的發展方向具有深刻的理解。 今時今日，營運商專注於提升營運效率，加速向自主網絡營運轉型。 我們的策略反映了行業發展的方向——邁向具有智慧、自動化和具適應性的網絡。 Mavenir 將無可比擬的電訊領域專業知識，與開放、可擴展的雲端原生軟件互相結合，以 AI 原生設計的解決方案來提升流動網絡性能；這次活動為我們提供了一個分享發展方向，並與全球電訊分析師社群直接交流的機會。」

關於 Mavenir

Mavenir 正採用為流動營運商開發電訊優先、雲端原生及 AI 原生設計的軟件解決方案，實現自動化及可編程的智能網絡。 公司擁有豐富的電訊專業知識，已獲全球逾 120 個國家、300 多間營運商的部署案例驗證，這些營運商共同服務全球超過半數的流動用戶。 Mavenir 融合其資深電訊經驗、雲端與資訊科技 (IT) 專業知識，以及解決客戶實際挑戰所需的數據科學技能。 採用 AI 原生設計的軟件方案實證可靠，實現 AI 原生未來及營運商向科技企業 (TechCo) 的轉型。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

媒體聯絡人

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com