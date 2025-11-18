Basileia, Suíça Chassieu, França, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uma inovação natural na proteção de cereais e culturas agrícolas

Syngenta e Amoéba SA vão desenvolver e comercializar soluções de biocontrolo na UE e no Reino Unido

As amebas, microrganismos unicelulares, estão hoje no centro de uma das mais recentes inovações biológicas aplicadas à agricultura : um biofungicida capaz de proteger o trigo e outros cereais contra doenças fúngicas devastadoras, responsáveis de perdas anuais de milhares de milhões de dólares em quebras de produção e redução da qualidade das colheitas.

Este novo produto, fabricado a partir do lisado da ameba Willaertia magna C2c Maky, apresenta um forte potencial para fazer evoluir a proteção biológica das culturas. Durante os ensaois realizados, a solução demonstrou eficácia contra os fungos causadores dessas doenças e mostrou capacidade para ativar os mecanismos naturais de defesa das plantas. Trata-se de uma solução biológica de nova geração, desenvolvida a partir de uma substância ativa natural e concebida para se integrar plenamente na gestão agrícola moderna.

Syngenta Crop Protection, líder mundial em biocontrolo e tecnologias inovadoras de proteção das culturas, e Amoéba SA, uma greentech francesa de referência, assinaram um Memorando de Entendimento para desenvolver e comercializar soluções inovadoras de biocontrolo destinadas aos mercados da União Europeia e do Reino Unido, com prioridade para os cereais e as grandes culturas. As duas empresas tencionam concluir um acordo de distribuição definitivo até à primavera de 2026.

Este acordo estratégico pretende oferecer aos agricultores uma nova geração de soluções biológicas que reforcem a sustentabilidade das práticas agrícolas, respondam ao desafio crescente da resistência aos produtos convencionais, e contribuem para facilitar o trabalho dos agricultores, que dispõem de cada vez menos opções para proteger as suas culturas.

Numa primeira fase, o foco incidirá no combate às principais doenças do trigo: a septoriose (STB) e a ferrugem amarela. Ambas estão entre as doenças mais prejudiciais económica­mente para o trigo na Europa e no Reino Unido, afetando anualmente cerca de 9 a 12 milhões de hectares. Só na Alemanha, a STB provoca perdas de rendimento que variam entre 5% e 50% e representa um custo anual de 1,5 mil milhões de euros, enquanto a ferrugem amarela pode reduzir a produção em 10% a 70%, podendo mesmo destruir totalmente as colheitas das variedades suscetíveis, segundo fontes industriais e académicas de referência.

Matthew Pickard, responsável Proteção de sementes e Produtos biológicos da Syngenta na Europa, afirma: « Na Syngenta, estamos empenhados em disponibilizar soluções biológicas de nova geração, eficazes e alinhadas com os mais recentes avanços científicos. É um orgulho colaborar com a Amoéba para desenvolver soluções inspiradas na natureza que tragam verdadeiro valor aos agricultores destes mercados-chave. »

« Estamos muito satisfeitos desta colaboração com a Syngenta, líder mundial em inovação agrícola», acrescentam Benoit Villers, Président do Conselho de administração da Amoéba, e Jean-François Doucet, Diretor-geral da Amoéba. «Este acordo, que deverá conduzir a parcerias de desenvolvimento e distribuição entre as duas empresas, representa uma etapa determinante para a Amoéba. Permite-nos combinar a nossa experiência científica com a reconhecida liderança da Syngenta na proteção dos cereais e no mercado do biocontrolo, abrindo caminho a aplicações mais amplas nas grandes culturas.»

Fundada em 2010, a Amoéba desenvolveu uma solução de biocontrolo patenteada baseada no lisado da amiba Willaertia magna, distinguida com a prestigiada Medalha de ouro Bernard Blum em outubro de 2025 como a solução de biocontrolo mais promissora a nível mundial. Em junho de 2025, a substância ativa recebeu aprovação da UE, após avaliação científica da EFSA e decisão da Comissão Europeia. As autorizações específicas de produto estão atualmente em curso.

Recursos com a empressa

Sobre a Syngenta

A Syngenta é uma empresa líder mundial em inovação agrícola, presente em mais de 90 países. A sua missão é desenvolver tecnologias e práticas que permitam aos agricultores produzir alimentos para uma população mundial crescente, protegendo simultaneamente o planeta. As suas descobertas científicas proporcionam benefícios inéditos aos agricultores e à sociedade, numa escala nunca antes vista. Guiada pelas suas prioridades de sustentabilidade , Syngenta desenvolve soluções que ajudam a cultivar plantas mais saudáveis em solos mais resilientes e com maior produtividade. A Syngenta Crop Protection está sediada em Basileia, Suíça, enquanto a Syngenta Seeds tem sede nos Estados Unidos. Acompanhe as nossas histórias no LinkedIn, Instagram e X.

Sobre a Amoéba

Fundada em 2010, a Amoéba é uma empresa de tecnologia verde sediada em Chassieu (Lyon, França) que tem como objetivo tornar-se um dos principais intervenientes no tratamento do risco microbiológico através da exploração patenteada de amebas nos setores da proteção de plantas e dos cosméticos.

Com uma experiência única no mundo, protegido por inúmeras patentes, a Amoéba é hoje a única empresa capaz de explorar em escala industrial todo o potencial da ameba Willaertia e cultivá-la em volumes suficientes para oferecer soluções biológicas que constituem uma alternativa viável aos produtos químicos amplamente utilizados atualmente. A Amoéba concentra-se atualmente no mercado mundial de biocontrolo para a proteção de plantas e no mercado de cosméticos. Uma vez que a comercialização de produtos fitossanitários está sujeita à obtenção de autorizações regulamentares locais, a empresa obteve a autorização de comercialização nos Estados Unidos e os trâmites regulamentares necessários estão em curso em vários países da Europa. No que diz respeito à substância ativa, ela já obteve em 2022 a aprovação nos EUA e o relatório positivo e definitivo da EFSA na Europa em junho de 2025. As autorizações de comercialização foram concedidas nos Estados Unidos e são esperadas nos próximos meses na Europa.

No que diz respeito à aplicação cosmética, esta última não requer aprovação prévia de uma autoridade competente na Europa e nos Estados Unidos. O ingrediente cosmético já está inscrito na lista INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), abrindo caminho para a sua comercialização em todo o mundo, exceto na China, onde é necessária uma homologação local.

A Amoéba está cotada na Euronext Growth (ALMIB), integra a rede Bpifrance Excellence e é elegível para o regime PEA-PME.

Mais informações em www.amoeba-nature.com



