Valeo - Exercice d'option de remboursement anticipé

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXERCICE D'OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

600.000.000€ 1,625% à échéance 18 mars 2026

(les « Obligations »)

dans le cadre du programme Euro Medium Term Note d’un montant de 3.000.000.000€

SÉRIE N°7

TRANCHE N°1

Code commun : 138244059

Code ISIN : FR0013139482

18 novembre 2025 – Paris – Il est fait référence aux Obligations émises par Valeo le 18 mars 2016 pour un montant de 600.000.000€ avec un coupon de 1,625% à échéance 18 mars 2026 et régies par les conditions générales énoncées dans le Prospectus de Base en date du 7 mai 2015 approuvé sous le visa n° 15-178 par l'Autorité des Marchés Financiers (complété par un supplément au Prospectus de Base en date du 9 mars 2016 approuvé sous le visa n° 16-073 par l’Autorité des Marchés Financiers, formant ensemble les « Conditions Générales »).

Tous les termes utilisés dans le présent document et non définis ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Générales des Obligations.

Conformément à la Condition Générale 6 (j), Valeo informe les Porteurs des Obligations du remboursement de la totalité des Obligations en circulation, au pair, majorées des intérêts courus jusqu’à la Date de Remboursement (telle que définie ci-après), à l’exclusion de cette dernière, comme suit :

la date de remboursement des Obligations sera le 18 décembre 2025 (la « Date de Remboursement ») ; le montant total en principal des Obligations remboursées s’élève à 600.000.000€. Le montant total des intérêts courus payables à la Date de Remboursement pour l’ensemble des Obligations s’élève à 7.345.920€ ; L’Agent Fiscal, l’Agent Payeur Principal, l’Agent de Calcul, l’Agent de redénomination et l’Agent de Consolidation est BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France ; Le paiement du principal et des intérêts relatifs aux Obligations à la Date de Remboursement sera effectué au profit des Porteurs d’Obligations auprès des Titulaires de Comptes (y compris Euroclear France, Euroclear et Clearstream, Luxembourg) et ce paiement ainsi effectué aux Titulaires de Comptes concernés libérera l’Émetteur de sa responsabilité au titre des Obligations à hauteur des sommes ainsi versées ; Valeo a demandé l’annulation des Obligations.





À propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres: 21.5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 | 106 100 employés, 28 pays, 155 sites de production, 64 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 28 février 2025. Valeo est cotée à la Bourse de Paris

Plus d'informations sur www.valeo.com

Contacts presse



Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com Relations investisseurs



+33 1 40 55 37 93

valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com





