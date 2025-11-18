Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till september 2025

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2025. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar

”Det tredje kvartalet 2025 har på flera sätt utgjort en genombrottsperiod för Corline. FDA-godkännande, 10-årigt licens- och leveransavtal samt en riktad emission. Det händer mycket i Corline och vår ambtion är att fortsätta den höga aktivitetsnivån”.

Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2025

Nettoomsättningen uppgick till 1 305 KSEK (1 770).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till ‑3 359 KSEK (-2 996).

Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,14 SEK (- 0,14).

Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2025

Nettoomsättningen uppgick till 5 547 KSEK (7 763).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 687 KSEK (‑9 033).

Resultatet per aktie uppgick till ca -0,40 SEK (-0,42).

Likvida medel uppgick per den 30 september 2025 till 5,8 MSEK (7,3).

Soliditeten uppgick per den 30 september 2025 till 94 % (91).

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2025

Den 1:e september meddelar FDA via sin hemsida att de godkänt kanadensiska Kardiums PMA-ansökan för Globe® Pulsed Field System (godkännande #240044). Det innebär att en CHS™-coatad produkt för första gången någonsin godkänns för att säljas på världens största medicinteknikmarknad, den amerikanska.

Den 30:e september ingår Corline ett 10-årigt licens- och leveransavtal med Kardium. Avtalet omfattar användning av Corlines CHS™-teknologi på Kardiums Globe® Pulsed Field System för behandling av hjärtarytmier. Genom avtalet ges Kardium en icke-exklusiv licens att använda CHS™ och för detta erhåller Corline betalning i form av en fast royalty per såld enhet, samt betalning för levererade ytmodifieringsreagenser. Avtalet innefattar också en årlig minimiersättning som garanterar finansieringen av Corlines verksamhet under avtalstiden. Förutsatt en framgångsrik lansering av Kardium, bedömer Corline att bolaget kan generera intäkter under perioden motsvarande 2 miljarder SEK samt når en årlig intäkt överstigande 200 miljoner SEK inom fem år.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Den 1:e oktober meddelar Kardium att den första kommersiella användningen av Globe-systemet skett på en ablationsklinik i Arkansas i USA. Behandlande läkare var Dr. Devi Nair, ansvarig chefsläkare för Cardiac Electrophysiology och EP Research på St. Bernards Medical Center i Jonesboro, Arkansas.

Den 8:e oktober beslutar styrelsen i Corline att med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2025, om en riktad nyemission om högst 1 122 732 aktier till teckningskursen 20,50 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om 4,8 procent mot den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om fem (5) handelsdagar fram till och med den 7 oktober 2025. Emissionen riktas till den internationella institutionella investeraren Eiffel Investment Group och tillför Corline totalt 23 MSEK före emissionskostnader.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se https://www.corline.se/investors/finansiella-rapporter

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.









Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), utvecklar och säljer medicintekniska lösningar. Bolaget erbjuder den egenutvecklade produkten CHS™ som är en avancerad antitrombotisk yta som minskar risken för blodproppar på medicintekniska produkter och därmed förbättrar både säkerhet och funktion. Bolaget driver även utvecklingen av läkemedelskandidaten Renaparin® för regenerativ medicin och organtransplantation. CHS™ är FDA-godkänd och kommersialiserad i USA inom det snabbt växande området för kateterbaserad hjärtarytmibehandling med Pulsed Field Ablation (PFA).

Bilaga