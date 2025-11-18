Esker et Amiltone renforcent leur partenariat pour accélérer la digitalisation des processus financiers en France

Lyon, le 17 novembre 2025 —Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO et Amiltone, acteur lyonnais emblématique dans les services numériques avec un maillage d’agences sur l’ensemble du territoire français, annoncent renforcer leur collaboration. Amiltone rejoint le réseau de partenaires revendeurs-intégrateurs d’Esker pour accompagner leurs clients dans la digitalisation de leurs processus financiers et leur transition vers la facturation électronique. Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour Esker, en lui permettant d'adresser de nouveaux marchés via son réseau indirect. De son côté, Amiltone enrichit son offre en proposant à ses clients les outils métier et technologies avancées d’IA d’Esker, leur donnant ainsi accès à des solutions toujours plus performantes, automatisées et alignées avec leurs enjeux de transformation numérique.

Un partenariat au service de l'innovation

Amiltone est une ESN lyonnaise indépendante de plus de 400 collaborateurs reconnue pour la richesse de ses expertises : développement web, data, intelligence artificielle, management de produit, et plus largement, la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur de la digitalisation des processus. En s’associant à Esker, elle renforce sa capacité à répondre à l'ensemble des enjeux de l’Office of the CFO (OCFO ou Direction financière étendue). Ce partenariat permettra également à Amiltone d'étendre son offre en accompagnant les entreprises dans leur transition vers la facturation électronique d'ici septembre 2026 et plus largement dans la digitalisation des cycles O2C et S2P.

« L’expertise historique d’Esker en matière d’IA s’inscrit parfaitement dans notre propre approche, forte de notre spécialisation dans l’intelligence artificielle depuis 2017, notamment via notre entité dédiée Data New Road. Notre complémentarité technologique avec Esker crée une véritable valeur ajoutée pour nos clients. Enfin, notre proximité géographique est un véritable atout : à l’heure où les échanges se font majoritairement à distance, pouvoir se retrouver régulièrement en présentiel renforce considérablement la qualité de la relation. Cela permet de mieux se connaître, d’échanger plus librement et de construire une collaboration solide, fondée autant sur la technologie que sur l’humain. »

Damien CORBI Directeur chez Amiltone.

Une ambition de croissance soutenue par l'humain et la technologie

Pour accompagner ce partenariat, Amiltone a déjà engagé un programme de formation et de structuration de ses équipes. L’entreprise prévoit de faire passer le nombre de collaborateurs formés et certifiés aux solutions Esker de 10 à 15 d’ici fin 2025, puis de doubler ce chiffre en 2026. Cette montée en compétences permettra de répondre efficacement aux besoins de sa base de clients actuel, tout en adressant de nouveaux prospects sur l’ensemble du territoire français. Des projets ambitieux, comme l’initiative Data New Road — une joint-venture visant à valoriser les données grâce à l’IA pour accompagner la mobilité de demain — bénéficieront de ce rapprochement stratégique. Les deux acteurs de l’écosystème lyonnais partagent la conviction que la réussite de ce partenariat repose autant sur la technologie que sur l’humain et la complémentarité éprouvée entre leurs équipes.

« Nous sommes ravis d’accueillir Amiltone au sein de notre réseau de partenaires Revendeurs-Intégrateurs. Cette complémentarité technique et commerciale ouvre de nouvelles opportunités sur des marchés et secteurs que nous n’adressons pas directement par nos canaux de vente. Nous partageons avec Amiltone un fort ancrage local et des valeurs communes. Les synergies entre nos équipes constituent un véritable gage de confiance, tandis que notre offre d’IA s’intègre pleinement dans leur vision technologique. Ensemble, nous affirmons une ambition commune : accompagner nos clients vers des solutions toujours plus innovantes, souveraines et performantes. »

Jean-Michel Bérard, Président et fondateur d'Esker

A propos d’Amiltone

Un partenaire unique pour piloter la transformation numérique.

Amiltone est convaincue qu'une transformation digitale réussie nécessite une vision globale. C'est pourquoi l'entreprise accompagne ses clients sur l'intégralité de leurs projets, de l'idée initiale jusqu'au rendu final.

Grâce à la synergie de son studio créatif et de ses pôles d'expertise pointus — web, mobile, data, intelligence artificielle et cybersécurité — elle développe des solutions digitales sur-mesure. Amiltone s'engage à construire des outils qui sont non seulement techniquement performants et sécurisés, mais aussi intuitifs et engagés pour un numérique responsable.

A propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs.

Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise. En 2024, l’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus des deux tiers à l’international. En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue

