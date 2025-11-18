Aktietilbagekøb i PARKEN Sport & Entertainment A/S: Transaktioner i uge 46

Den 4. februar 2025 offentliggjorde PARKEN Sport & Entertainment A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 30 mio. kr. og maksimalt 400.000 aktier á nominelt kr. 20,00 pr. stk. i perioden fra 4. februar 2025 til senest 31. december 2025 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 2 / 2025.

Programmet bliver udført i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt kapitel II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, også kaldet ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 46 foretaget følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris

(DKK) Transaktionsværdi (DKK) Akkumuleret fra sidste meddelelse 6.311 128,4436 810.607,63 11. november 2025 600 130,0000 78.000,00 I alt akkumuleret i uge 46 600 130,0000 78.000,00 I alt akkumuleret

under aktietilbagekøbsprogrammet 6.911 128,5787 888.607,63

På baggrund af ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0,06998 % af PARKEN Sport & Entertainment A/S’ aktiekapital. Hertil skal tillægges PARKEN Sport & Entertainment A/S’ allerede eksisterende beholdning af egne aktier på 105.689 stk. svarende til 1,07025 % af PARKEN Sport & Entertainment A/S’ aktiekapital.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret form for hver transaktion vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Med venlig hilsen

PARKEN Sport & Entertainment A/S

Henrik Møgelmose

Bestyrelsesformand

Attachments